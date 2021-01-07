KPSS-2020/2 tercihi sona erdi mi? KPSS tercihleri ne zaman sona eriyor?
KPSS 2 tercihleri nasıl yapılır? | Geçtiğimiz hafta bazı kurum ve kuruluşların kadroları için KPSS-2020/2 tercih işlemleri başladı. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisans oturumlarına giren adaylar tercih işlemlerine başladı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman son?
KPSS 2020 tercih işlemleri | KPSS 2020/2 tercihleri 30 Aralık 2020'de başladı. KPSS ortaöğretim, ön lisans ve lisan oturumlarına girenler tercihlerin nasıl ve ne zamana kadar yapılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman son?
KPSS-2020/2 tercihi sona erdi mi? KPSS tercihleri ne zaman sona eriyor?
KPSS-2020/2 Tercih kılavuzu yayınlandı. 30 Aralık 2020'de başlayan tercih işlemleri 7 Ocak Perşembe saat 23.59'da sona erecek. Tercih işlemleri ÖSYM web sitesi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler sisteme TC kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak işlemlerini gerçekleştirebilir.
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