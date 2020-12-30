KPSS 2020/2 tercih kılavuzu taban puanları boş kontenjanlar
KPSS/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2020 KPSS/2’ye giren adayların merakla beklediği tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar boş kontenjanları, taban puanları araştırmaya başladı. İşte, boş kontenjanlar ve taban puanlar…
Adayların merakla beklediği KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır” denildi.
KPSS 2020/2 tercih kılavuzu taban puanları boş kontenjanlar
ÖSYM'den yapılan açıklamada adaylar KPSS/2 tercih kılavuzuna 30 Aralık’tan itibaren ulaşabilecek. Adaylar tercihlerini 30 Aralık 2020 ile 7 Ocak 2021 tarihlerin arasında yapabilecek. Tercih işlemleri ais.osym.gov.tr web sitesi üzerinden 7 Ocak 23.59'a kadar yapılabilecek.
KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ