KPSS önlisans sınav giriş belgeleri adaylar büyük bir heyecanla bekleniyordu. ÖSY gerçekleştirdiği duyuruda 2020 KPSS önlisans sınav belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği ve sınav tarihi merak ediliyor. İşte KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM şu duyuru gerçekleştirdi;

"2020-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020 ön lisans ne zaman?

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.