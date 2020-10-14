  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Eğitim

KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS ön lisans sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 25 Ekim tarihinde yapılacak olan KPSS ön lisans oturumunun sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2020-10-14 22:14:00 -
KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS önlisans sınav giriş belgeleri adaylar büyük bir heyecanla bekleniyordu. ÖSY gerçekleştirdiği duyuruda 2020 KPSS önlisans sınav belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Sınav giriş yerlerinin nasıl öğrenileceği ve sınav tarihi merak ediliyor. İşte KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

KPSS 2020 ön lisans sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖSYM şu duyuru gerçekleştirdi;

"2020-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans (2020-KPSS Ön Lisans) sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020 ön lisans ne zaman?

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi
Dünya

ABD, Türkiye'ye savaş uçakları gönderdi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, bu ay başında İncirlik Üssü'ne 12 adet F-15 tipi savaş uçağı gönderecekler..
Başkan Erdoğan konuşuyor
Siyaset

Başkan Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay