Kozluk Belediye başkanı Ayhan Eren, Kozlukla ilgili özel açıklamalarda bulundu

Kozluk için Ankaranın tüm kapılarını aşındırdık ve aşındırmaya devam edeceğiz diyen başkan Eren, Kozluk halkı bize inanıyor ve güveniyor onların bu güvenini boşa çıkarmamak bizim haysiyet borcumuzdur diye sözlerine devam etti, öncelikli sorunlarının üst yapı ve şehir mimarisi olduğunu kaydeden Başkan Ayhan Eren bununla ilğili ciddi projeler hazırladık, projelerimizi yetkili müdürlükleri ve bakanlıklara sunduk, Akparti İl başkanımızla beraber takipçisi olmaya'da devam ediyoruz. Kısa vadede projelerimizi hayata geçirdikten sonra orta ve uzun vadede ilçemize iş olanakları ve istihdam sağlayacak üretim tesisleri ve yatırımlarla ilğili planlarımızı hayata geçirmek için hem belediyemizin imkanlarını zorlayıp hemde özel sektörün önünü açarak bu projelerimizi'de inşallah Kozluk halkının menfaatine sunacağız biz Kozluk için çalışmaya ve yorulmaya devam ediyoruz. Onlardanda bize olan desteklerini sürdürmelerini istiyoruz. Kozluk hepizin diyerek sözlerini tamamladı.