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Spor Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:21:51 -
Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ADANA (AA) - Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Kozanspor'da teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, yarın Modafen ile yapılması planlanan maç öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Adana ekibinde teknik direktör Ramazan Silin ve 17 futbolcunun test sonuçları pozitif çıktı.

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