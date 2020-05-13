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Yerel

Kozan’da parklara bakım ve peyzaj çalışması

Kozan Belediyesi ilçe merkezinde bulunan parklarda başlattığı genel bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallerde bulunan parkların da genel bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:25:45 -
Kozan’da parklara bakım ve peyzaj çalışması

Kozan Belediyesi ilçe merkezinde bulunan parklarda başlattığı genel bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra kırsal mahallerde bulunan parkların da genel bakım ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.


İlçenin en büyük parklarından birisi olan Atatürk Parkında hummalı bir çalışma ile genel bakım ve temizlik çalışması yapıldı.


Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yerinde incelediği çalışmaların bir an evvel bitirilmesi talimatını verdi. Başkan Özgan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın yaşam alanları olan parklarımızın genel bakım çalışmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gerçekleştirirken, peyzaj, temizlik çalışmalarının yanı sıra güvenliğini de en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz” dedi.

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