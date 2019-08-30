Kozan’da orman yangını Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 10 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yanalerik Mahallesi Kurttepe mevkisinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgedeki yangını gören vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen 3adet helikopter ve 15 arazözün müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Çıkan yangında 10 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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