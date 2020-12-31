Koza Han’a ‘kimliğine yakışır’ düzenleme

Koza Han’daki tarihi hiçbir değere dokunulmadığını, sonradan yapılmış ve anıt ağaçlara zarar veren baskı betonların söküldüğünü belirten Başkan Aktaş, “Koza Han’da sadece oturma alanlarındaki baskı betonlar sökülüyor ve yerlerine doğal granit taşları, bazalt ve küp taş döşeniyor. Bu anlamda numune olarak 4 farklı uygulama gerçekleştiriliyor. Koruma kurulu yetkilileri, önümüzdeki Salı günü gelecek ve hangi uygulamanın yapılması gerektiğine dair karar verecek. Yaklaşık 1 ay sonra Koza Han, düzenlenmiş şekliyle Bursalıları ağırlayacak” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteği ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun onayıyla Koza Han’da gerçekleştirilen düzenlemeleri denetledi. Yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgiler alan Başkan Aktaş, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taşları değil, baskı betonu söküyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kamuoyunda dile getirilen ‘Koza Han’daki tarihi taşların söküldüğü yönündeki’ iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatı ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun denetimiyle çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, atılan her adımın kanunlar çerçevesinde olduğunu ifade etti. Koza Han’da sadece baskı beton zeminlerin kaldırıldığını ve yerlerine doğal granit taşların döşendiğini belirten Başkan Aktaş, “Bu anlamda 4 farklı uygulama gerçekleştiriliyor. Baskı betonla düzenlenmiş alanlar doğal granit taşlara dönüştürülüyor. Öncesinin tarihi ve hukuki hiçbir boyutu yok. Hanın ortasında yer alan mescit ve civarındaki bölümlere herhangi bir müdahale olmaksızın, yalnızca oturma alanlarındaki baskı beton ile döşenen bölgelerin düzenlemesi yapılıyor. Buralarda doğal bazalt taşı ve kesme küp taş çeşitleri deneniyor. Henüz uygulamanın başında, Koza Han’ı katlediyormuşuz gibi yorumlar hiç adil değil. Bizim söktüğümüz baskı beton. Baskı betonların bizim kültürümüzle bir alakası yok. Tarihi taşlardan söküm yapıldığını bir Allah’ın kulu ispatlayamaz” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, koruma kurulu üyelerinin önümüzdeki Salı günü Koza Han’da incelemelerde bulunacağını ve numune uygulamalardan hangisinin yapılması gerektiğine dair kesin karar alacağını vurgulayarak, “Kimsenin şüphesi olmasın. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak tarihi eserlerin ayağa kaldırılması noktasında kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz. İnşallah, 1 ay içerisinde faaliyetimizi tamamlayacağız ve Koza Han’ı daha düzenli bir şekilde Bursalıların istifadesine sunacağız. Bitince herkes gerçekleştirilen çalışmayı görecek” şeklinde konuştu.