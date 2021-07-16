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Siyaset 'Koyun'u satışa getiren 'domuzcu' Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada dalga konusu oldu
Siyaset

'Koyun'u satışa getiren 'domuzcu' Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada dalga konusu oldu

Eşiyle birlikte yedikleri domuz etinin fotoğrafını paylaşan ve İslam karşıtı onlarca mesajla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vatandaşlara utanmadan kurban etlerini İBB’nin vakfına bağışlamaları çağrısında bulundu. Milleti takiyye yaparak adeta 'tokatlama' çabasına girişen Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 23:36:00 -
'Koyun'u satışa getiren 'domuzcu' Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada dalga konusu oldu

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramı öncesi, belediyeye bağlı İstanbul Vakfı aracılığıyla bağış toplamaya başladı.

Kaftancıoğlu'ndan Kurban bağışı çağrısı yaptı

Milletin aklıyla adeta dalga geçen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bağış çağrısı videosunu paylaşarak kendisi de İstanbullulardan bağış istedi.

Kurban Bayramı'nı hedef alan paylaşımlar yapmıştı

Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımı ise eski paylaşımlarını hatırlattı.

Çağrıyı ikiyüzlü olarak değerlendiren yüzlerce kullanıcı, Kaftancıoğlu'na geçmiş bayramlarda kurban karşıtı paylaşımlarını ve eşinin domuz yedikten sonra yayınladığı fotoğrafları hatırlattı.

Sosyal medyada dalga konusu oldu

Kaftancıoğlu'nun bu ikiyüzlü tavrı sosyal medyada alay konusu oldu.

İşte sosyal medyada vatandaşların o tepkileri:

 

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