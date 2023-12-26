Koyunları kurtarırken öldüler!

Ağrı Taşlıcay’da mezrada mahsur kalan 200 kadar koyunu kurtarmaya çalışırken kar ve tipi nedeniyle yolunu kaybeden iş makinesi 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada operatör Necati Şen ile korunmak için iş makinesine çıkan 3 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları yapan iş makinesi, tipi nedeniyle 100 metrelik uçuruma düştü. Korkunç kazada operatör Necati Şen (40) ile mezrada kalan koyunlarını almak için geldikleri noktada kar ve tipi başlayınca tekrar iş makinesiyle dönüşe geçen Mustafa Taşdemir (40), Yasin Taşdemir (27) ve Raif Aydın (45) vefat etti.

YOLU AÇIN TALEBİ

Pazar günü akşam saatlerinde Taşlıçay ilçesine bağlı Yukarı Düzmeydan köyü Sivrice mezrasında meydana gelen olayda, koyunlarının bulunduğu bölgedeki yaklaşık 200 metrelik yolun açılmasını isteyen sürü sahipleri İl Özel İdare Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen operatör Necati Şen, kullandığı iş makinesine mezradan aldığı 3 kişiyle yaklaşık 200 metre uzaklıktaki koyunların bulunduğu yere gitti. Ancak yoğun tipi nedeniyle koyunlara ulaşamayan Şen ve yanındakilerin içinde bulunduğu kepçe, dönüşte yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

OPERATÖR YARALI BULUNDU

Kazanın hemen ardından mezrada yaşayanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak ihbarda bulundu. Yoğun tipi nedeni ile güçlükle iş makinesine ulaşan AFAD, UMKE, jandarma ve köy korucuları, kepçe operatörü Necati Şen'i yaralı olarak buldu. Yaklaşık 500 metre taşıdıkları kepçe operatörünü paletli ambulansa ulaştıran ekipler, iş makinesindeki Mustafa Taşdemir'in de cansız bedenine ulaştı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Necati Şen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BUZ GİBİ HAVADA ARADILAR

Yoğun kar fırtınası sebebiyle arama ekipleri ve vatandaşlar kepçedeki Yasin Taşdemir ve Raif Aydın'ı bulmak için çalışmalarını sürdürdü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede ekipler ve köylüler ellerine geçirdikleri malzemelerle karlı zeminde arama yaptı. Fırtına sebebiyle ara verilen çalışmalara hava durumunun normale dönmesiyle yeniden başlandı. Daha sonra vatandaşların da katıldığı aramalarda Yasin Taşdemir ile Raif Aydın'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Bulundukları yerden çıkarılan 2 kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, kar ve yoğun tipi nedeniyle 200'e yakın koyunun da öldüğü öğrenildi.

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