Koyun yünü nasıl yıkanır? Koyun yünü için uygun yıkama yöntemleri

Koyun yünlerinin yıkanması adına her daim yıkama detaylarını bilmek gerekir. Aksi halde yıkama işlemi yapılsa bile sonrasında yünün normal haline dönmesi zor olur.

Koyun Yünü Yıkama

Kış ayları gelmeye başladığı zaman yazın son sıcakları bitmeden evde bulunan koyun yünleri özellikle kadınlar tarafından yıkanır. Bu yıkama işleminin nasıl yapılacağı konusunda detay bilinmiyorsa yünleri temizlemek ve onları normal hallerine getirmek oldukça zor olacaktır. Bu tarz durumlarda yıkamalar ile alakalı olan tüm püf noktaların bilinmesi gerekir. Yün yıkama hassas bir temizlik ile bakım gerektirmektedir. Elde ya da makinede yıkarken kesinlikle sorunsuz işlem yapmaya özen gösterilmesi gerekir.

Yünü Deterjanla Yıkama

Koyun yünlerinin yıkanmasında her zaman yünlü kıyafetler için özel olarak üretilmiş olan ve yumuşak yapısı bulunan deterjan seçimi yapılması gerekir. Yünlerin yıkanacağı deterjan seçimi toz olacaksa kullanım yapılmadan önce mutlaka ılık suyun içinde eritilmesi gerekir. Bu sayede yünlerde kesinlikle tortu kalmaz ve daha düzgün şekilde yıkanır. Yünün yıkanması esnasında yumuşatıcı kullanımı yapmak hoş bir kokunun var olmasına olanak sağlar. Ayrıca elektriklenme olmasının da önüne geçecek olan bir etkende yumuşatıcıdır. Yünün yıkanmasında kesinlikle çamaşır suyu ve ağır kimyasal ürünlerin kullanımı yapılmaz. Deterjanla yıkamak için;

Öncelikli olarak ılık suyun içinde toz deterjan eritilir ya da yün için tasarlanmış olan deterjan kullanımı yapılır. Büyük bir leğen yahut küvet içine yün dökülür. Küvet içinde yıkanacaksa küvetin su gideri kapatılması gerekir. Arından deterjanlı sıcak su bu yünlerin üzerine dökülür. Bu şekilde birkaç saat boyunca bekletilmelidir.

Ardından yünler elle sıkılarak bir leğen içinde alınır. Küvetin içinde durulama yapılır ve yünler sıkılarak ipe serilir. Kuruyan yünler yere alınır. İnce bir sopa yardımıyla dövülmelidir. Dövülme işlemi sayesinde oluşan topaklanmaların hepsi ortadan kalkar.

Çamaşır Makinesinde Yıkama

Çamaşır makinesinde yıkama yapmak için yünler hazırlanır.

Bir çuval içine bu yünler koyulur.

Çuvalın ağız kısmının sıkı şekilde bağlanması gerekir.

Bu çuval çamaşır makinesi içine atılarak elde yıkama programı ayarlanmalıdır.

30 derecede yıkanan yünlerin yıkama süresi uzun olmamalıdır.

Yıkanan yünler güneşe serilir ve kuruması için bekletilir.

Bir oklava ya da ince bir sopa yardımıyla dövülür.

Bu sayede nemli kalan yünlerin de kuruması sağlanır.

Ayrıca topaklanma sorunları da ortadan hemen kalkar.

Bu şekilde çamaşır makinesinde yünlerin yıkanması adına mutlaka çuvalın kullanılması gerekir. Yünler küçük parçalar olduğundan dolayı makinenin gider kısımlarının da tıkanmalara sebep olabilir. Bu zaman içinde makinenin bozulmasına yol açar. Bu tarz yıkama işleminde en önemli detay çuvalın kullanımıdır.

Yün Battaniye ve Yorgan Yıkama

Yün kıyafet, battaniye ve yorgan yıkama işlemi dâhilinde bulunan kuralların içinde en önemli detay soğuk su yardımıyla bu işlemlerin yapılmasıdır. Sıcak su kullanımı yünlerin topak olmasına ve yünlü kıyafetlerin çekmesine olanak sağlar. Yeni nesil çamaşır makinelerinde yünlü olan hassas programlar bulunur ama bazı makinelerde 2 kişilik olan yünlü yorganların yıkanması kesinlikle mümkün değildir. Bu durumda öncelikli olarak banyo küveti soğuk su ile doldurulur. Yorgan bu suyun içinde 2 saat boyunca bekletilir. Ardından yünlüler için marketlerde satılan deterjandan 1,5 su bardağı kadar küvetin içine dökülür. Yıkama yaparken yorgan deterjanlı suyun içinde çevrilerek yıkanır. Yorgan tamamen yıkandıktan sonra küvet boşaltılır ve tekrardan su doldurularak durulma işlemi yapılması gerekir. Deterjan kalması alerji sorunlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bundan dolayı durulama işleminin en düzgün şekilde yapılması gerekmektedir. Kurutma işleminde yorganın serilmesi önemlidir. Serme yapma suyun bir kenarda toplanmasının önüne geçer. Bu sayede yorganlar doğru şekilde kurutulur. Serme yapma ile alakalı sorun yaşayacak olan kişiler çamaşırlık üzerine serebilir. Küvet içinden yorgan çıkartılırken aşırı şekilde sıkılma yapılmaması gerekir. Sadece yorganın fazla olan suyunun alınması yeterli olur. İyice kuruma yapılması nem, küf ve koku sorunlarının önüne geçer.

Yün Yorgan ve Saklama

Eski dönemlerde yün yorgan ve yastıkların saklanmasında naftalin kullanımı sıklıkla yapılırdır. Yalnız tekrar kullanmak için çıkartıldığı zaman naftalinin yarattığı koku uzun süre gitmezdi. Gelişen teknoloji sayesinde yünlü ürünlerin saklanması için artık vakumlu torbaların kullanımları yapılmaya başladılar. Yorganları ya da farklı yünlü ürünleri doğru şekilde katladıktan sonra bu torbalara geçirmeli ve vakumlu torbanın havasını tamamen almak gerekir.

Yıkanan yünlerin açık havada iyice kuruduğundan emin olun. Nemli kalan yünlerin bakteri oluşumuna davetiye çıkaracağını unutmayın.