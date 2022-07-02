Kaz tüyü yorgan nasıl yıkanır? Kaz tüyü yıkama yöntemleri

Kaz Tüyü Yorgan Nasıl Kullanılır?

Yorganlar ister kaz tüyü, ister farklı bir malzemeden üretilmiş olsun hepsinin amacı bizleri uyku halinde sıcak tutmaktır. Tabi kaliteli bir uyku için temiz ve bakımlı yorganlara ihtiyaç duyulur. Bunun yanında bizi sıcak tutması da gerekir. Bilimsel araştırmalar kaz tüyünün sıcağı koruma açısından diğer maddelere oranla daha iyi olduğunu kanıtlamıştır. Bu nedenle günümüz tekstil sektöründe bu malzeme montlarda ve yorganlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Anadolu da yıllardır elle doldurularak oluşturulan bu tip yorganlar günümüzde makineler yardımı ile hazırlanmaktadır. Tabi bunların muhafaza edilmesi ve temizlenmesi diğer tip yorganlara göre biraz daha dikkat gerektirmektedir.

Kaz Tüyü Yorganı Yıkamadan Önce Yapılacak Hazırlıklar

Kaz tüyü yorganı yıkamadan önce hazırlıklar yapmalısınız. Korumasını sağlayan nevresim öncelikle çıkarılmalıdır. İçerisinde ki malzeme ile birlikte dışında bu tüyü muhafaza eden kumaşın özelliğine dikkat etmelisiniz. Bu detay yıkamanızı etkileyecektir. Bu tür yorganlarda yıkama talimatları mevcuttur. Burayı dikkatli bir şekilde okuyun ve talimatta bahsedilen detayların dışına kesinlikle çıkmayın.

Eğer yorgan içerisinde bir delik ya da dikiş hatası varsa yıkamadan önce bunları tamir etmelisiniz. Eğer kullanma talimatında sadece kuru temizleme ile bu işlem yapılacağı belirtiliyorsa aşağıda ki detayları uygulamadan kuru temizlemeye götürmeniz mantıklı bir tercih olacaktır.

Kaz Tüyü Yorgan Nasıl Yıkanır?

Yıkama işlemi hakkında bilgi vermeye çalışalım. Yapacağınız hazırlıklardan önce yıkama işlemini geciktirmek için yorganı bir örtü içerisinde muhafaza etmek mantıklı bir kullanım olacaktır. Yıkama işlemi elde, makine de ve kuru temizleme yöntemi kullanılarak temizliği yapılır. Nevresim ayrı olarak yıkanmalıdır.

Kaz Tüyü Yorgan Yıkama Yöntemleri

Bu tür yorganların yıkanması için genelde iki yöntem bulunmaktadır. Birisi elle yıkama diğeri ise ebatları sığıyorsa makine ile yıkama yapılabilir. Ancak yıkamayı gerektirmeyen küçük lekeler varsa bunlar için özel işlemler uygulanması doğru tercih olacaktır.

Makine ile Yorgan Yıkama

Makine de bu türün yıkanması genelde mümkün olmamaktadır. Gelişen teknoloji ise detaylara dikkat edilmesi halinde buna izin veren üretimler yapmaktadır. Öncelikle makinenin tamburunun sizin yorganızı yeterli şekilde alıp almadığına dikkat etmelisiniz. Elbiseler için kullanılan deterjan miktarının üçte biri yeterli olacaktır. Sıcaklık genelde 30 derece ve altında olacak şekilde ayarlanmalıdır. Yıkamanın ardından ekstra olarak durulayın ve bu işlemi yılda en fazla bir kez uygulayın.

Elde Kaz Tüyü Yorgan Yıkama

Genelde temizleme işlemi evlerde elle yapılmaktadır. Tabi bunu bir kişinin tek başına yapması genelde mümkün değildir. Yıkama işleminin gerçekleştirileceği yerde bol su olmasına dikkat edin. Suyun içerisinde deterjan ekleyin. Yorganın üzerinde ekstra temizleme solüsyonu ekledikten sonra dikkatli bir şekilde tamamı suya batacak şekilde ittirin. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan 1 saat kadar bekletin. Sert hareketler yapmadan yavaş bir şekilde ovalayın. Lekelerin olduğu bölgeleri diş fırçası yardımı ile çıkarabilirsiniz. Bu işlem kirlilik durumuna göre üç kez tekrarlanabilir. Son olarak iyice sıkın ve kuruması için bekletin.

Kuru Temizleme İle Kaz Tüyü Yorgan Yıkama

Özel olarak alınan yorganların kullanım ve temizleme kılavuzunda işlemin kuru temizleme konusunda uzman olan noktalarda yaptırılması tavsiye edilmektedir. Tabi bu konuda günümüzde yardım eden çok sayıda firma vardır. Bu işlem yorganın boyutuna göre 50 TL ile 100 TL arasında yapılabilmektedir.

Kaz Tüyü Yorgan Kurutma İşlemi

Yıkama işleminden daha karmaşık olan ve daha uzun bir sürede halledilecek bir işlemdir. Bunun için geniş kurutma makinaları kullanılabilir. Ya da doğru bir ortamda kendisini kurumaya bırakabilirsiniz. Arada sırada sallamak tekrar eski kabarıklığını sağlamasına yardımcı olacaktır. Bir havlu ile yorgana vurarak içeride ki maddeni eşit şekilde dağılmasını sağlayabilirsiniz. Kurutma işlemini makine da yaparken eşit dağılım gerçekleşmesi için içerisinde çok sayıda tenis topu atabilirsiniz. Tam anlamı ile kuruyana kadar koku yayacaktır. Topak olan noktaları halı çırpıcı aletlerini kullanarak dövebilirsiniz.

Kaz Tüyü Yorganı Yıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kaz tüyü yorganların özelliklerini kaybetmemeleri için yılda maksimum bir kez yıkamak gerekir. Özellikle yaz aylarında yıkanması tavsiye edilir. Verimli bir işlem için bu doğru zaman dilimidir. Yaz aylarında yıkamasanız dahi birkaç kez güneşli havalara çıkarmak doğru bir işlem olacaktır. Birkaç saat güneşin altında askıda kalması yeterli olacaktır. Kullanmaya başlamadan önce kuruduğundan emin olmalısınız. Narin yıkama modu çamaşır makineleri için tercih edilebilir. Yıkaması çok karmaşık olduğu için işlemleri her zaman doğru bir sıralama ile yapmak gerekir. Bu işlemleri doğru şekilde uygulayamazsanız ya da uygulayamayacağınızı düşünüyorsanız size tavsiyemiz temizleme işlemini kuru temizlemede yaptırmanız doğru bir tercih olacaktır.