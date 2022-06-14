Yorganlar nasıl kaldırılmalı? Yorganlar doğru şekilde nasıl saklanmalı? Yorgan nasıl yıkanır?

Yaz yavaş yavaş gelirken her geçen gece üzerinizdeki yorganın ağırlığını daha fazla hissettiğinizi ve kışlıkları kaldırma planları yaptığınızı biliyoruz. Ancak kışlıkları kaldırmak yalnızca eşyaları paketleyip depoya ya da dolaplara yerleştirmek anlamına gelmiyor. Özellikle ev tekstil ürünlerini bir sonraki kış kullanmak için kaldırırken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta mevcut.

Yorganlar nasıl kaldırılmalı?

Yorganlarınızı en az zarar görecek şekilde kaldırmaya dikkat ederseniz daha uzun süre kullanabilirsiniz.

İlk olarak hem temiz kullanım hem de yorganların saklanması açısından dikkat etmeniz gereken husus, vakumlu poşet kullanmak olacak.

Vakumlu poşetler yorganların minimal şekilde saklanması mümkün kılıyor. Bunun için direkt olarak yorganlarınızın temizliğini sağladıktan sonra direkt olarak vakumlu poşet alarak, yorganlarınızın saklanmasını mümkün kılabilirsiniz.

Bazalar;

İkinci bir yöntem ise aynı şekilde hem yorganların temiz şekilde saklanması hem de yer kaplamaması açısından son derece avantajlı olur. Bunun için direkt olarak bazalarınızı kullanın. Gerek koltukların bazası gerekse yatakların bazası saklama işlemi için yeterli olacaktır.

Bu alanda saklamadan öcne de aynı şekilde vakumlu poşet kullanılması önerilir. Yer kaplamaması açısından mutlaka bu şekilde bir çözüm getirin. Yorganları kaldırırken ne yapılır sorusuna yanıt olarak, direkt olarak vakumlu poşetler ile küçültme işlemi tamamlandıktan sonra saklanabilir şeklinde cevap verilebilir.

Yorganları Kaldırırken Temizlik

Yorganlarınızı kaldırırken yaz boyunca orada duracağını biliyorsunuz. Bunun için bu süreçte yorganın temiz olması oldukça önemlidir. Hiçbir şekilde hava ile temas etmemesi, toz ya da buna benzer bakterilerin yorganınıza ulaşmasını engelleyecektir.

Bunun için mutlaka kişinin temizleme işlemini en iyi şekilde yapıp, muhafaza etme işlemini kusursuz hale getirmesi gerekiyor. Dilediğiniz şekilde temizlemeyi yaparak, çeşitli ürünler kullanarak muhafaza edin. Hemen ardından ise saklama işlemini tamamlayın.

Bazanızın altına ya da farkklı bir alanda direkt olarak muhafaza edebilirsiniz. Sizin için uygun olan yöntem hangisi ise o yöntem üzerinden hareket edebilirsiniz. Temizlik işleminin tamamlanması ile dilediğiniz şekilde hareket edebilirsiniz. Sizin için uygun olan yöntem sayesinde yorganların en iyi şeklide saklanması tamamlanmış olur. Bilgiler üzerinden hareket edin.

Yorgan nasıl yıkanır?

Çamaşır makinesinde yorgan nasıl yıkanır?

Çamaşır makinesinde yıkanacak olan yorgan elyaf ise 30 - 40 derecelik programlarda yıkaya bilirsiniz. Sıkmasını da 500 - 600 dereceye ayarlamanız yeterli olacaktır.

Eğer kuş tüyü yorgan yada pamuk yorgan kullanıyorsanız makinenin en hassas programında yıkamalısınız. Pamuk yorganı kuruturken düz bir zemine yayıp kurutmayı tercih edin. Böylece pamuklar bir yerde toplanmayacaktır.

Yün yorgan kullanıyorsanız ve makinenin içerisine sığacak ebatlarda ise yün yorganı da çamaşır makinesinde yünlü yıkama programında yıkayabilirsiniz. Kuruturken düz bir zemine serip kurutun. Böylece yünler bir yerde toplanmayacaktır.

Elde yorgan nasıl yıkanır?

Makineye sığmayan yorganları elde bir leğenin içerisinde yada küvette yıkayabilirsiniz. Soğuk suyun içerisine yorganı basın ve 1 - 2 saat bekletin. Ardından suya, yünlü çamaşırlar için kullandığınız deterjandan ekleyin. Yorganı çevire çevire yıkayın. Bu işlemden sonra suyu boşaltın ve bol suyla yorganı durulayın.

Yorgan Saklama Kutuları

Yorganların şekil açısından en az hasarla saklanmasına olanak sağlayan yorgan saklama kutularıdır. Yorgan kutuları piyasada 30 TL ile 40 TL arasında değişen fiyatlara satılmaktadır. Fiyat açısından da uygun olan yorgan saklama kutularını, evinizde fazladan bir oda ya da dolap varsa bunların içine düzenli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Kutuların çeşitli büyüklükte olanları ardır ama en kullanışlısı büyük boylarıdır. Yorganın büyüklüğüne göre değişmekle birlikte bu kutular büyük olasılık iki yorganı rahatlıkla alacaktır. Yorgan saklama kutusunun sunduğu çözümler daha çok büyük evler için uygundur.

Vakumlu Yorgan Hurcu

Vakumlu hurçlar piyasaya çıktıkları ilk andan itibaren birçok kişi tarafından en kullanışlı ev gereci olarak kabul edilmiştir. Alandan tasarruf etmek konusunda çok başarılı olan vakumlu hurçların büyük boyları yorgan saklamak için kullanılabilir. Boyutu büyük olan vakumlu hurçlar yaklaşık 2 adet yorganı rahatlıkla saklamaktadır. Özellikle evi küçük olanlar için, yorgan saklama kutusunu koyacak fazladan odası ya da dolabı olmayanlar için vakumlu yorgan hurçları idealdir. Yorganları doğru şekilde temizledikten sonra düzgün biçimde katlayarak vakumlu poşetin içine yerleştirin. Kapak kısmına elektrik süpürgesinin ucunu yerleştirin ve süpürgeyi çalıştırın. Poşet içindeki hava hızla emilecek yorganlarınız incecik kalacaktır. Bu şekilde birkaç vakumlu poşet ile çok dar alanda 5-6 adet yorganı rahatlıkla saklayabilirsiniz.

Bazalarda Yorgan Saklama

Son dönemde birçok evde yerini alan bazalı yataklar, depolama alanı açısından çok avantajlıdır. Çok sayıda eşyayı saklayabileceğiniz baza altlarını sadece yorganla doldurup kısıtlanmak yerine akıllıca çözümlerle baza altını daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bunun için öncelikle yine vakumu poşetlerden edinmelisiniz. Vakumlu poşetlere yerleştirdiğiniz yorganları bazanın altına düzgünce koyabilirsiniz. Yer sıkıntınız yoksa kumaş yorgan hurçlarının içine yorganları katlayıp koyabilir; doğrudan bazanın altına yerleştirebilirsiniz.

Yün yorganlar Güveden Nasıl Korunur?

Hem yün yorganları hem de diğer türdeki yorganları güveden korumak için yapabileceğiniz en iyi şey yorganları sakladığınız alanı sık sık havalandırmaktadır. Yorganları hiç kullanmıyorsanız; en azından yılda iki kez saklandıkları yerden çıkarmalı ve açık havada hava almasını sağlamalısınız. Bunun dışında naftalin gibi nostaljik çözümlerden yararlanabilirsiniz. Yorganı sakladığınız hurç ya da kutunun içine naftalin yerleştirerek güvelere karşı önlem alabilirsiniz.

Yorganı Kaldırmadan Önce Dikkat Edilecekler

Yorganları saklamak için kaldırmadan önce gerekli bakımlarını yapmalısınız. Kullanılmış, temizlenmeden kaldırılmış yorganların içinde toz, bakteri gibi birçok madde bulunmaktadır. Bu nedenle yorganı önce temizlemelisiniz. Bunun için yorganınızın üzerinde yer alan etikete göre hareket etmeniz önemli ama günümüzde artık birçok yorgan çeşidi makinede yıkanabilir durumdadır. Hatta çamaşır makinelerinde yorgana özel programlar bile bulunmaktadır.

Yorganı doğru şekilde yıkadıktan sonra kurutma aşamasına ayrı bir özen göstermelisiniz. Mevsim ve yeriniz uygunsa yorganı dışarıda kurutmanız en doğrusu olacaktır. Değilse evde yorganı kurutmak için bir alan oluşturmalısınız. Yorganın tamamen kurumuş olması çok önemli. Islak kalan bölgeler yorgan kaldırılıp saklandığında rahatsız edici durumlara neden olabilir. Yorganın malzemesi uygunsa kalan nem küflenme bile yapabilir. Bu nedenle tamamen kuruması için sabırla birkaç gün beklemelisiniz.