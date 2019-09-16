Köyün su sorunu güneş panelleriyle çözülecek

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Yolgeçen köyünde yaşanan su sıkıntısı güneş panelleri ile elde edilen elektrik ile çözüme kavuşuyor

Yolgeçen köyünün su sorunuİl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin geliştirdiği proje ile çözüme kavuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Gürünİl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Kızılpınar, 161 bin TL’ye mal olan projenin,126 adetgüneş enerjisi paneli ile 4 yıl içinde kendi kendini amorti edeceğini, terfi sistemiyle içme suyunu karşılayan köylünün , 5 bin TL gibi bir rakamın cebinde kalacağını ifade etti.

Sistemin 1 ay içinde faaliyete alınacağını söyleyen Kızılpınar, " Gürün ilçemize bağlı Yolgeçen köyümüz yıllardır içme suyu problemi çeken ve sondajla içme suyunu karşılayan bir köydü. Tabi bunun enerji maliyeti çok yüksekti. Bu anlamda köyümüzün ekonomik olarak bunu kaldıracak gücü yok. Aylık ortalama 5 bin TL gibi enerji sarfiyatı oluyordu. İki tane depoya terfili sistemle suyun basılmasının enerji maliyeti de maalesef çok yüksekti. İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliğinin imkanları seferber edilerek güneş panelleri köyümüzün içme suyu sorununungiderilmesi adına güzel bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde faaliyete girecek. 30 gün sonra faaliyete geçecek bu sistemle günlük ortalama 200 kilovat enerji üretimi yapılıyor. Bu sistem ilimiz açısından da örnek bir uygulama oldu. İlçemize bağlı köylerimizde yıllardır içme suyu problemi çeken ve sondajla içme suyunu karşılayan köylerimizi de güneş enerji paneli projesinden faydalandıracağız" dedi.