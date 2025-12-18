Koyun otlatma kavgasında 1 kişiyi öldürüp 2 kişi yaralayan baba-oğul yakalandı

Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide koyun otlatma meselesi yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanındaki silah ile ateş açtı. Vurulan 3 kişi yaralanırken, Ethem T. Olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ve yeğeni ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kom Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan ortak çalışmalar sonucunda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda S.Y. (36) ile olayın gerçekleşmesinde yardımcı olan oğlu S.S.Ç. (17) cinayet silahı tabanca ile birlikte yakalandı. Baba-oğul tutuklanarak cezaevine teslim edildi.