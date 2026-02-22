  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aileyi koruma kalkanı: LGBT lobisine ağır darbe! İran devrim muhafızları Lübnan’da kontrolü ele geçirdi ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki 22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!”
Yerel Koyun otlatan 80 yaşındaki kadın sıkıştığı kayalıkların altında 1 gün sonra bulundu
Yerel

Koyun otlatan 80 yaşındaki kadın sıkıştığı kayalıkların altında 1 gün sonra bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Koyun otlatan 80 yaşındaki kadın sıkıştığı kayalıkların altında 1 gün sonra bulundu

Antayla'nın Serik ilçesinde küçükbaş otlatmak için evinden çıkan ve geri dönmeyen yaşlı kadın yakınlarının ihbarı üzerine bir gün sonra kayalıkları arasındaki yaklaşık 5 metrelik yarıkta jandarma dronuyla yapılan taramada sıkışmış halde bulundu.

Olay Hasdümen Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 80 yaşındaki Ayşe Şahin dün sabah saatlerinde küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine oğlu Mesut Şahin’in ve akrabaları akşama kadar yaşlı kadını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine yapılan kayıp ihbarının ardından Jandarma, AFAD ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından bu sabah erken saatlerde arama çalışmaları başlatıldı.

Yaşlı kadının otlatmaya götürdüğü küçükbaş hayvanları arazide bulunduktan sonra yaşlı kadın da jandarma dronuyla yapılan taramalarda kayalıkların arasında bulundu. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23