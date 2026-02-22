Siber güvenlikte yapay zekâ depremi! Taşlar yerinden oynadı
Yapay zekâ devi Anthropic'in yazılım kodlarını analiz etmek ve iyileştirmek için geliştirdiği aracı Claude Code'un yeni özelliği, siber güvenlik sektöründe taşları yerinden oynattı. Yıllardır gözden kaçan kritik güvenlik açıklarının kısa sürede ortaya çıkarılması siber güvenlik devlerinin toplam piyasa değerinde bir günde milyarlarca dolar gerilemeye yol açtı.Siber güvenlik alanında kullanılan yapay zekâ çözümü, kısa sürede ortaya koyduğu kritik güvenlik açıklarıyla sektörde "deprem" etkisine yol açtı.