Siber güvenlikte yapay zekâ depremi! Taşlar yerinden oynadı

Piyasalardaki hareketliliğe gelirsek, Crowdstrike ve birkaç devasa güvenlik şirketinin borsada yüzde 10’a yakın değer kaybetmesi, olayın aslında sadece kod güvenliği ile sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Bu durum, konvansiyonel kurumsal şirketlerin artık eskisi gibi değerlenmeyeceğinin bir işareti. Artık parayı bu geleneksel devlerin değil, Anthropic gibi yapay zekâ odaklı yapıların toplayacağı bir döneme gireceğiz gibi duruyor.