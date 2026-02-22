Lansmana özel fiyat... Jeep Compass e-Hybrid Türkiye’de

Avrupa’da tasarlanıp geliştirilen yeni Jeep Compass, günlük kullanım ihtiyaçlarını, uzun yol konforunu ve markaya özgü sağlamlık algısını tek potada buluşturuyor. Yenilenen mimarisi, genişleyen iç mekânı ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla yeni Compass, C-SUV segmentinde dengeli ve rafine bir model olarak öne çıkıyor. Yeni Jeep Compass’ın,Jeep markasının Türkiye’deki büyüme yolculuğunda son derece önemli rol üstlenecek bir modelolduğunu ifade eden Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, “C-SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Compass’ın yeni nesliyle birlikte hem satış adetlerimizi artırmayı hem de markamızın pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tamamen yenilenen mimarisi, hibrit teknolojisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Jeep markasını segmentinde ayrıştıran arazi yetkinliğiyle yeni Compass’ın Türk müşterilerinin beklentilerine çok iyi cevap vereceğine inanıyorum. Geniş iç hacmi, teknolojileri ve Türkiye pazarı için özel olarak oluşturduğumuz donanım ve paket yapısıyla müşteri faydasını en üst seviyeye çıkarmayı amaçladık. Yenilenmekte ve genişlemekte olan bayi ağımızla birlikte, yeni Compass’ın Jeep markası için Türkiye’de yeni bir dönemin önemli kilometre taşlarından biri olacağına inanıyorum” dedi. Yeni Compass’ın aerodinamik olarak optimize edilen gövde yapısı hem yakıt verimliliğine katkı sağlıyor hem de sürüş konforunu artırıyor. SUMMIT donanımında sunulan LED Matrix ve LIMITED donanımı ile gelen Full-LED farlar, gece sürüşlerinde görüş kalitesini yükseltirken Compass’ın teknolojik kimliğini de güçlendiriyor. Yeni Jeep Compass, Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Volkanik Siyah, Antarktika Beyaz ve Amazon Kahve olmak üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle siyah tavanlı çift renk olarak sunulmaktadır. Bu yeni nesil mimari, sürüş konforu, yol tutuşu, gövde rijitliği ve ileri teknolojilerin entegrasyonu açısından önemli avantajlar sunuyor. Optimize edilen şasi yapısı sayesinde yeni Jeep Compass, şehir içi kullanımlarda konforlu, uzun yolculuklarda ise stabil ve güven veren bir sürüş karakteri sergiliyor.Modelin 200 mm yerden yüksekliği Compass’ın güçlü SUV duruşunu tamamlıyor. Bu yapı hem şehir içi sürüşlerde hem de bozuk zeminlerde sürücüye ekstra güven veriyor. 4.552 mm uzunluğu ve 2.795 mm aks mesafesiyle yeni Jeep Compass, sınıfındaki rakiplerine göre geniş ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Modelde, artırılan diz mesafesi, arka koltukta seyahat eden yolcular için daha yüksek konfor sağlarken, 40/20/40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve 550 litrelik bagaj hacmi, Compass’ı günlük yaşamdan uzun yolculuklara kadar her senaryoya uyumlu hale getiriyor. Yeni Compass’ın iç mekânında modern, sade ve kaliteli bir tasarım anlayışı hâkim. Yumuşak dokulu yüzeyler, kaliteli kaplamalar ve ergonomik yerleşim, sürücü ve yolcular için konforlu bir atmosfer yaratıyor. 34 litrelik ön saklama alanı, geniş orta konsol ve akıllı depolama çözümleriyle destekleniyor. Yeni Jeep Compass, dijitalleşen kokpitiyle dikkat çekiyor. Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 16 inç multimedya ekranı, sürücüye sezgisel ve hızlı bir kullanım sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay™ ve Android Auto™ desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu zahmetsiz hale geliyor. Yeni Compass; oldukça geniş olan iç hacmi, panoramik cam tavan, elektrikli bagaj kapağı ve fonksiyonel dış tasarım detaylarıyla günlük kullanımı kolaylaştıran çözümler sunuyor. Sağlam kaplama elemanları ve koruyucu gövde detayları ise, Jeep’in maceracı ruhunu şehirli bir karakterle buluşturuyor. Yeni Jeep Compass, Türkiye pazarında ilk etapta hibrit motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Benzinli motor ile elektrikli motorun birlikte çalıştığı 48V hibrit sistem, 145 BG sistem gücü üretiyor. eDCS6 çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulan bu yapı, şehir içi sürüşlerde sessiz ve akıcı bir karakter sergilerken, uzun yolculuklarda verimliliği ön plana çıkarıyor. WLTP birleşik çevrimine göre 5,6–5,7 lt/100 km'lik ortalama yakıt tüketimi sunan Compass e-Hybrid, performans ve ekonomiyi dengeli biçimde bir araya getiriyor. Yeni Compass e-Hybrid, geliştirilmiş süspansiyon sistemi, hassas direksiyon tepkileri ve ileri sürüş destek teknolojileri sayesinde hem konforlu hem de güven veren bir sürüş sunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma asistanı, aktif güvenlik destekleri ve Seviye 2 otonom sürüş özellikleri, her yolculukta sürücüyü destekliyor.