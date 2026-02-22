Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı

"Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık" Operasyon ile ilgili bilgi veren SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Erdem Karapınar, yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya kronik ayak bileği instabilitesi (tekrarlayan yarı çıkık ve gevşeme durumu) tanısı konulduğunu belirtti. Hastanın, uzun bir süreç sonunda ülkesinde ameliyat olamayınca Türkiye'ye geldiğini aktaran Karapınar, "Ayak bileğinde, kronik yarı çıkık olarak tanımlayabileceğimiz bir tablo üzerine ameliyat önerdik. Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık." bilgisini verdi. Uzun süre ayak bileği ağrısı yaşayan ve sık burkulma sorunu bulunan hastalarda uygulanan ileri bir cerrahi tedavi yöntemi olan "kapalı ayak bileği artroskopisi" ve "Broström prosedürü", daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve hastaların günlük yaşama ve spora güvenle dönebilmesine imkan tanıyor.