Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı
AA Giriş Tarihi:

Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı

Ülkesinde 6 yıl boyunca kalıcı bir tedavi bulunamayan İngiliz hasta Mark Norris, kronik ayak bileği instabilitesi sorunu için geldiği Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

#1
Foto - Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda güçlenen Türk üniversitelerinin bilimsel birikiminin uygulama alanındaki başarılarına, SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda bir yenisi daha eklendi. Uzun yıllar süren ağrı, tekrarlayan burkulmalar ve fonksiyon kaybı nedeniyle yaşam kalitesi ciddi biçimde düşen Norris, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen "kapalı ayak bileği artroskopisi" ve "Broström prosedürü" ile sağlığına kavuştu. Gençlik yıllarında futbol oynarken başlayan ve zamanla kronikleşen ayak bileği sorununun, 20-25 yaş aralığında daha da kötüleştiğini ve futbolu bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Norris, İngiltere'de farklı sağlık merkezlerine başvurduğunu ancak somut bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.

#2
Foto - Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı

İngiltere'deki tedavi süresince kendisine ağır ilaçlar verildiğini ancak bu yöntemle sağlığına kavuşamadığını aktaran Norris, Türk olan eşi vasıtasıyla Türkiye'de tedavi umudu aradığını anlattı. Türkiye'ye geldikten sonra SDÜ Hastanesine başvurduğunu kaydeden Norris, "Ameliyat sonrasında üniversite hastanesindeki hizmet olağanüstüydü. Profesyoneller ve üniversite öğrencileri tarafından bakım gördüm. Son derece profesyonel ve özverililerdi, herkes çok yardımcıydı. Bu hastanede kendimi çok rahat ve güvende hissettim." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı

"Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık" Operasyon ile ilgili bilgi veren SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sefa Erdem Karapınar, yapılan değerlendirmeler sonucunda hastaya kronik ayak bileği instabilitesi (tekrarlayan yarı çıkık ve gevşeme durumu) tanısı konulduğunu belirtti. Hastanın, uzun bir süreç sonunda ülkesinde ameliyat olamayınca Türkiye'ye geldiğini aktaran Karapınar, "Ayak bileğinde, kronik yarı çıkık olarak tanımlayabileceğimiz bir tablo üzerine ameliyat önerdik. Diz bölgesinden aldığımız tendonu ayak bileğine nakil yaptık." bilgisini verdi. Uzun süre ayak bileği ağrısı yaşayan ve sık burkulma sorunu bulunan hastalarda uygulanan ileri bir cerrahi tedavi yöntemi olan "kapalı ayak bileği artroskopisi" ve "Broström prosedürü", daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve hastaların günlük yaşama ve spora güvenle dönebilmesine imkan tanıyor.

