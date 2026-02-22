Bilimi sadece Batı’da arayanlara duyurulur! İngiliz doktorların yapamadığını Türkler yaptı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda güçlenen Türk üniversitelerinin bilimsel birikiminin uygulama alanındaki başarılarına, SDÜ Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda bir yenisi daha eklendi. Uzun yıllar süren ağrı, tekrarlayan burkulmalar ve fonksiyon kaybı nedeniyle yaşam kalitesi ciddi biçimde düşen Norris, üniversite hastanesinde gerçekleştirilen "kapalı ayak bileği artroskopisi" ve "Broström prosedürü" ile sağlığına kavuştu. Gençlik yıllarında futbol oynarken başlayan ve zamanla kronikleşen ayak bileği sorununun, 20-25 yaş aralığında daha da kötüleştiğini ve futbolu bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Norris, İngiltere'de farklı sağlık merkezlerine başvurduğunu ancak somut bir ilerleme kaydedemediğini belirtti.