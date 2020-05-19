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Yerel

Köylülerin korku dolu anları! Pancar toplarken dev yılanla karşılaştılar

Bingöl’de pancar toplayan köylüler, yaklaşık 3 metre uzunluğunda yılanı görünce korkuya kapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:19:00 -
Köylülerin korku dolu anları! Pancar toplarken dev yılanla karşılaştılar

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde pancar toplayan köylüler yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılan gördü. Yılanı görüntüleyen köylüler, korktuklarını söyledi.

Adaklı ilçesine bağlı Karer köyündeki ormanlık alanda pancar toplayan işçiler, yaklaşık 3 metrelik yılan gördü. İşçiler, yılını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, korku dolu anlar yaşadı. İlk kez böylesi bir yılan gördüklerini anlatan Mazlum Serinyel (36), havalarının ısınmasıyla birlikte Bingöl bölgesinde yılanların ortaya çıktığını söyledi.

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