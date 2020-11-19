Köylülerin gitmekten korktuğu Acıpayam Kanyonu turizmle buluşacak

Acıpayam Belediyesi, yöre halkının korktuğu Acıpayam Kanyonu'nu Denizli'de turizme kazandırmak için çalışıyor.

Yöre halkının gitmekten korktuğu Acıpayam Kanyonu'nun Denizli'de turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor.

Olukbaşı ve Benlik mahalleleri arasında, Acıpayam ilçesine 40 kilometre mesafede bulunan kanyon, güzel manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bölgeye daha fazla ziyaretçi çekmek için Acıpayam Belediyesi tarafından kanyona yürüyüş parkuru inşa ediliyor.

Olukbaşı Mahallesi Muhtarı Duran Dağ, 1980 yılında bir kişinin kanyona düştüğünü ve bu olay nedeniyle hayatını kaybettiğini, yöre halkının uzun süre bölgeye gitmekten korktuğunu söyledi.

Son çalışmaları olumlu bulduğunu belirten Dağ, "Kanyona gitmekten hep korktuk. Sevdiklerimiz ve hayvanlarımız düşeceği için kanyona uzun süre gitmedik.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ise "saklı cennet" olarak nitelendirdiği bölgeye daha fazla turist gelmesini istediklerini söyledi.

Geçmişe oranla daha fazla insanın doğa turizmine yöneldiğini belirten Şevkan, şunları söyledi:

Kanyonumuzu Mayıs ayına doğru açmayı planlıyoruz. Şehrin stresli ve kalabalık ortamından kaçmak isteyenler ile yürüyüş, dağcılık gibi doğa sporları tutkunlarının büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz. Bölgeyi turizme kazandıracağız."