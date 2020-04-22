Köylülerden örnek davranış

Çorum’da merkeze bağlı Üyük köyü halkı, yağmur ve şükür duası için kestikleri kurbanlarını Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına Çorum’dan da yoğun ilgi var. Nakdi yardımlarını Cumhurbaşkanlığının belirlediği banka hesap numaralarına yatıran hayırseverler ayni yardımlarını ise Gıda Bankası kanalıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ramazan Ayı öncesi Gıda Bankasına ayni yardımların devam ettiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Üyük Köyü sakinlerinin yaptığı kurban bağışının çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Merkeze bağlı Üyük Köyü sakinlerinin her yıl yağmur duası için kestikleri kurbanlarını bu yıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışladıklarını kaydeden Candan, “Belediyemiz Gıda Bankasına ayni yardım olarak bağışlanan kurbanı Çorum Belediyesi Mezbahasında ücretsiz olarak kesip paketledik. Gıda Bankamızdan yararlanan dar gelirli ailelerimize ulaştırmak üzere hazırladık." dedi.

Candan, bu anlamlı yardım için Üyük Köyü Muhtarına ve köy sakinlerine teşekkür ederek bu güzel davranışın örnek teşkil etmesi gereken bir davranış olduğunun altını çizdi.

Her yıl bahar aylarında geleneksel olarak yağmur ve şükür duası yaptıklarını söyleyen Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaç, bu sene pandemi dolayısıyla yağmur duasını cami minaresinden yaptıklarını ve kurbanlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Çorum Belediyesi Gıda Bankasına bağışladıklarını söyledi.

Muhtar Yalvaç, "Araştırmalarımız sonucunda Çorum Belediyesi Gıda Bankasının aylık 8 binden fazla aileye düzenli olarak ayni yardım yaptığını bu süreçte de yardımları artırdığını öğrendik. Biz de Üyük Köyü sakinleri olarak böyle bir yardımın yerinde olacağına kanaat getirdik. Bunun örnek teşkil etmesini ve diğer köylerin de Gıda Bankasına bu süreçte yardımlarını ulaştırmalarına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.