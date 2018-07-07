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Köylülerden çocuk kaçırma girişimlerine karşı kameralı formül

Cambazlı Köyü'nde küçük yaşta çocukların kaçırılma olayları üzerine vatandaşlar çareyi kendi kamera sistemlerini kurmakta buldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:03
Köylülerden çocuk kaçırma girişimlerine karşı kameralı formül

Zonguldak Alaplı Canbazlı Köyü sakinleri, 13 bin lira maliyetle köyün giriş çıkış ve meydanına 5 farklı noktaya güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Ülke gündeminde genişçe yer bulan çocuk kaçırma olaylarının dışında hırsızlık olaylarının da önlenmesi üzerine bir araya gelen köylüler, köyün giriş çıkışı ve meydanını 24 saat kameralardan izliyor.

Vatandaşların güvenlik güçlerine yardım ederek üzerlerine düşeni yapması gerektiğini söyleyen Köy Muhtarı Mehmet Yalçın, "Kurduğumuz kamera sistemi sayesinde hırsızlık olayları tamamen kesildi. 24 saat kayıt yapan güvenlik kameraları caydırıcı oluyor. Kameralar sayesinde rahat ettik. Ayrıca köye gelen yabancıları da takip etme şansı yakaladık. Başka köylere de bu sistemi kurmalarını tavsiye ederim" diye konuştu. 

Kaynak: İHA

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:03
  1. Zonguldak
  2. Alaplı
  3. Mehmet Yalçın

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