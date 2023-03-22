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Dünya Köylü yılanın karnını açtı, gördükleri karşısında dona kaldı!
Dünya

Köylü yılanın karnını açtı, gördükleri karşısında dona kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-03-22 15:13:00 -
Köylü yılanın karnını açtı, gördükleri karşısında dona kaldı!

Brezilya'nın Amazon ormanlarına yakın Povoado Santo Antonio bölgesinde, köylüler yakaladıkları 6 metre uzunluğundaki yılanın karnını deşti. Köylüler, yılanın karnında koyun görünce şaşkına döndü.

Köylüler ağacın gölgesinde dinlenen boğa yılanın karnını şişmiş bir şekilde görünce durumdan şüphelendiler. Köy halkı hayvanlardan bir tanesini yediğinden şüphe edince, yılanın karnını yardı.

KOYUN YUTMUŞ

Bir çoban yılanın başını tutarken diğer çoban yılanın karnını yardı. Çobanlar yılanın karnını yararken, koyunun bacaklarının dışarı çıktığı görüldü.

YEDİKLERİNİ HAZMETMESİ 5 GÜN SÜRÜYOR

Bir yılanın yediklerini hazmetmesi beş gün sürdüğü için ölü koyunun cesedinden herhangi bir eksilme olmadı.

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