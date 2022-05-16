Köylere uzaydan çöp düştü!

Hindistan'ın Gucarat eyaletindeki üç köyde gizemli "uzay çöpü" bulunduğu bildirildi.

Son yıllarda, uzayda bulunan enkazlar oldukça büyük bir sorun haline gelmeye başladı.

Günümüzde uzayda yaklaşık 2 bin tane aktif çalışan uydu var, ancak şu anda uzayda bulunan 3 bine yakın uydu kullanılamaz halde. Ayrıca bu uydulara 15 bin küçük parça ve 150 bin izi sürülemeyen enkaz parçası eşlik ediyor.

Üstelik önümüzdeki yıllarda, geniş kapsama alanı elde etmek ve düşük gecikmeli telekomünikasyon ve izleme hizmetleri sunmak üzere bu uyduların sayısı giderek artacak.

Hindistan'a uzay çöpü düştü

Hindistan'ın batısındaki Gucarateyaletinde birbirinden çok da uzak olmayan üç köyde gizemli "uzay çöpü" bulunduğu bildirildi.

Gucarat'ın Anand bölgesindeki Bhalej, Khambholaj ve Rampura köylerinin sakinleri, şüpheli atığın etrafa yayılan parçalarını bulduklarını söyledi.

Gürültüyle birlikte evlerinden dışarıya fırlayan köy sakinleri, olayın şokunu uzun süre atlatamadı.