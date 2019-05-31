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Köye 750 metre mesafede taş ocağına köylülerden tepki

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Çerkeşli’de kurulmak istenen taş ocağı için düzenlenecek ÇED toplantısı, ocağın kurulmasını istemeyen halkın tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:43
Köye 750 metre mesafede taş ocağına köylülerden tepki

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Dilovası ilçesi Çerkeşli’de kurulmak istenen taş ocağı için düzenlenecek ÇED toplantısı, ocağın kurulmasını istemeyen halkın tepkisi nedeniyle gerçekleştirilemedi.


Dilovası’nda Çerkeşli Mahallesi sınırları içinde kurulmak istenen taş ocağı için düzenlenecek ÇED (Çevre Etkisi Değerlendirmesi) toplantısı, vatandaşın tepkisini kapıda bekleyerek toplantıya katılmayarak göstermesiyle tutanakla toplantı gerçekleştirilmedi. Çerkeşli Mahallesi Spor Kulübü lokalinde ÇED raporu için toplanan halk, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından bilgilendirme yapılmasını kabul etmedi. Çerkeşli’de yeni bir taş ocağının yapılmasını istemeyen halkın tepkisi sonrası tutulan ilk tutanakta toplantının başladığı, ancak köy halkının ısrarla bilgi edinme hakkını kullanmak istemediğini ifade etmesiyle toplantının sona erdirildiği yazıldı.


Doğalgaz boru hattı ile ocak arasındaki mesafe 270 metre proje kapsamında Çerkeşli’de özel bir firma tarafından toplam 83.63 hektarlık bir alanı kaplayacak biçimde kalker ocağı ve kırma eleme tesise yapılması planlanıyor. Faaliyet alanında açık ocak işletmeciliği yapmak isteyen firma, kalker üretimini iş makineleri ve patlayıcı madde kullanılarak delme patlatma yöntemi ile yapacak. Sahadan yaklaşık yıllık 2 milyon 246 bin ton kalker üretiminin gerçekleştirilmesi planlanan taşocağı açılması planlanan bölge ile Çerkeşli Mahallesi arasında mesafe ise sadece 750 metre. Doğalgaz boru hattı ile arasındaki mesafe ise 270 metre. Taşocağından çıkacak toz, toprak ve sevkiyat sırasında çok sayıda kamyonun mahalleden geçeceğini düşünen halk ise ocağın kurulmasına tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:43
  1. doğa

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