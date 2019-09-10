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KÖYDES Tahsisat Komisyonu Toplantısı

Karabük’te, Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

10 Eylül 2019 Salı 13:39
KÖYDES Tahsisat Komisyonu Toplantısı

Karabük’te, Köy Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Tahsisat Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.


Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; Vali Gürel’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Barboros Baran, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Özel İdaresi Genel Sekreter yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve komisyon üyeleri, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı.


Toplantıda 2019 yılı KÖYDES programında yer alan işler ile önceki yıllarda programa alınmış olup halen devam eden işlerin genel durumları değerlendirilirken, ihtiyaç dahilinde yapılacak yeni projeler görüşüldü.


Programın uygulanmasında karşılaşılan sorunların çözümü noktasında istişarede bulunulmasının ardından KÖYDES toplantısı sona erdi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:39
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