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Köyde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı bir köyde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 240 gram esrar, 388 gram kenevir tohumu ele geçirilirken olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.

10 Eylül 2019 Salı 15:31
Köyde uyuşturucu operasyonu

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesine bağlı bir köyde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 240 gram esrar, 388 gram kenevir tohumu ele geçirilirken olaya ilişkin bir kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy ilçesine bağlı Akarca köyünde bir şahsın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığıbilgisine üzerine harekete geçti.


Ev didik didik arandı


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu arama köpeği ile eve H.G. isimli şüphelinin evine operasyon düzenledi.Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri evin çevresini sararak arama köpeğinin de yardımıyla ev didik didik arandı.Aramalar neticesindeşüphelinin evinden1 kilogram 240 gram esrar, 388 gram kenevir tohumu, elek, bağ makası ve 2 kök Hint keneviri ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Şüpheli tutuklandı


Olaya ilişkin H.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. H.G. daha sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen H.G. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:31
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