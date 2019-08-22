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Köyde kuduz korkusu! Herkese aşı yapıldı

Çorum’da bir inekte görülen kuduz vakası panik yarattı. Hasta ineğin itlaf edilmesinin ardından köydeki herkese aşı yapıldı

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Köyde kuduz korkusu! Herkese aşı yapıldı

Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Koyunağılı Köyü'nde yaşayan Mithat Özkan adlı köylünün ineği rahatsızlandı.Hayvan sahibi rahatsızlanan ineği için köye veteriner çağırdı. İnekte, kuduz şüphesi belirtileri üzerine itlaf edildi. İnekten alınan numune yapılan incelemeler sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından köye ekipler gönderildi. Köylülerin süt ve yoğurt gibi ihtiyaçlarını kuduz olan ineğin sahibinden aldıklarını belirtmeleri üzerine sağlık görevlileri, köyde yaşayanlarla birlikte ineğin rahatsızlandığı gün köye gelen 52 kişiye, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de Koyunağılı’nda bulunan hayvanların tamamına aşı yaptı.

Koyunağılı Köyü muhtarı Satılmış Gündoğar ise ineğin kendi kendine kuduz olduğunu söyledi.

Hasta olan ineği tedavi ettirmek için köye veteriner çağırdıklarını hatırlatan Gündoğar, veterinerin yaptığı incelemenin ardından ineğin kuduz olduğunu söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine İlçe Tarım Müdürlüğü’nü arayarak bilgi verdiklerini anlatan Gündoğar, İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen ekip, ineğin kafasını alarak götürdüğünü, hayvanın kuduz çıkması üzerine köyde yaşayan insanlar ve hayvanların yüzde 80’nine aşı yapıldığını açıkladı.

Aşı çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gündoğar, “Dışarından gelen misafirlerle birlikte aşı yapılan sayısı 52 kişi kadar var. Hepsinin aşısı yapılıyor. Allaha şükür herhangi bit olumsuz bir şey yok. İnek nasıl kuduz oldu belirsiz. Köpek mi ısırdı, yabani hayvan mı ısırdı. Ne ısırdığı bilinmiyor. İnsanlarda herhangi bir şey yok. Bugün yine aradılar. Ellerinden gelen şeyi yapıyorlar. İneğin sütünden elde edilen ürünler köy halkına satılıyordu. Köy dışından ürün alanlara da gereken bilgilendirme ve aşı yapıldı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
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