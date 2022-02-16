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Yerel Köyde çıkan yangın 10 evi kullanılmaz hale getirdi!
Yerel

Köyde çıkan yangın 10 evi kullanılmaz hale getirdi!

Kastamonu'da bir köyde çıkan ve evleri saran yangına müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 16:59:00 -
Köyde çıkan yangın 10 evi kullanılmaz hale getirdi!

Merkeze bağlı Başören köyünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köydekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, Özel İdare ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 10 evin kullanılamaz hale geldiği yangın, ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

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