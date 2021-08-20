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Gündem Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor
Gündem

Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangına 12 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 18:33:00 -
Köyceğiz yangınına 12 helikopter ve 2 uçak ile müdahale sürüyor

Yangın, Otmanlar Mahallesi Göynük Kanyonu'nda saat 15.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun çalışma başlattı. Karadan ulaşımın sıkıntılı olduğu bölgedeki yangına 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 dozer ile karadan, 12 helikopter ve 2 uçak ile de havadan müdahale sürüyor.

 

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