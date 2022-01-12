Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Muğla Köyceğiz’de şiddetli yağış sebebiyle evler, işyerleri sular altında kaldı. Peki, Köyceğiz’de okullar tatil mi?

Köyceğiz okullar tatil mi? Köyceğiz 13 Ocak Perşembe okullar tatil mi?

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yağışların ardından Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu ev ve iş yerlerini su bastı.

Bölgede 5 gündür etkili olan yağışlar sonrası debisi artan Namnam Çay'ı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden gelen sular, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesine neden oldu.

Gölün taşması sonucu, çevredeki bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, kordon ile kordona çıkan yollar sular altında kaldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi ekipleri, taşkından etkilenen ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi ile Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi arasında düzenlenen feribot seferlerinin, Dalyan Kanalı'ndaki su seviyesinin yükselmesi dolayısıyla durdurulduğu bildirildi.

Menteşe ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkisi ve çevre yolundaki bazı tarım alanları su altında kaldı. Bazı mahallelerde de yoğun su birikintileri oluştu.

Menteşe ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle Karabağlar Yaylası'nda 2 ahırı su bastı. İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü 2. Bölge ve itfaiye ekipleri, kepçe ve traktör yardımıyla ahırlara ulaştı.

Ahırlarda mahsur kalan 11 büyükbaş, 124 küçükbaş, 20 tavuk ve 2 yavru köpek, ekipler tarafından bölgede bulunan güvenli alana taşındı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yarım asırdır arıcılık yapan 68 yaşındaki Sabri Akkır’a ait 200 kovan arı kovanını da yağmur suyu bastı.

Akkır, yaklaşık 50 santimetreyi bulan yağmur suyunun içinde kalan kovanları kurtarmak için çaba gösterdi.

Üretici Akkır, AA muhabirine, aralıksız devam eden yağış nedeniyle bölgedeki su kanallarının taştığını söyledi.

400 kovanı bulunduğunu anlatan Akkır, “Bu sene çam balı hasat edemedik. Şimdi de kovanlarımın yarısı suların altında kaldı. Büyük zararımız var. Kurtarmak için çalışıyoruz ama su geceden girmiş kovanlara. Çoğu telef olacak." dedi.

Hasarının sular çekilince ortaya çıkacağını dile getiren Akkır, yetkililerin bu afetten etkilenenlere yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Yarın yani 13 Ocak Perşembe günü Köyceğiz’de okulların tatil olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama henüz yapılmadı.