Köy yerinde faciaya ramak kaldı! 6 ev yanarak kül oldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyünde, ahşap evde çıkan yangın, bitişikteki 5 evi de küle çevirdi.07 Temmuz 2019 Pazar 16:31
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Kabalar köyündeki Cemal Gökkaya'ya ait 2 katlı ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, 5 eve sıçrayan alevleri yaklaşık 3 saatte söndürdü.
Yangın sonrası 6 ev, kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen 1 kişi ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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