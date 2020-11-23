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Aktüel Köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü
Aktüel

Köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü

Diyarbakır’ın Hani ilçesine bağlı Çardaklı köyündeki Kanikevan İlkokuluna 5 ay önce atanan sınıf öğretmeni Yasemin Öztürk, öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim öğretim görmesi için görev yaptığı okulu baştan sona yeniledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:04:00 -
Köy okulunu modern eğitim yuvasına dönüştürdü

Okulun fotoğraflarını çekerek “Köy Okulları Yardım Projesi” kapsamında maddi destek alabilmek için sosyal medya üzerinden başvuru yapan Öztürk, “Hayırseverlerin bu çağrıya büyük ilgi göstermesiyle kısa sürede 31 bin lira para topladı. Toplanan yardım, Hani Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de destekleriyle okulun kapı, pencere ve fayansları yenilendi, boya ve çevre düzenlemesi yapıldı. Yenileme çalışmalarına da bizzat katılan Öztürk’ün bu girişimi sayesinde okul modern bir eğitim yuvasına dönüştü.

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