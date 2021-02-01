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Eğitim Köy okulları ne zaman açılacak?
Eğitim

Köy okulları ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Konu hakkında eklenene açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 20:21:00 -
Köy okulları ne zaman açılacak?

2021 yılının ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona; üretimi, tüketimi, ticareti, turizmi, sosyal hayatı deriden etkiledi. En güçlü ekonomiler küçülmeye, daralmaya başladı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında eğitimle ilgili alınana kararlara da yer verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Köy okulları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok” dedi.

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