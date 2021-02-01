2021 yılının ikinci kabine toplantısı 1 Şubat Pazartesi günü gerçekleşti. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Korona; üretimi, tüketimi, ticareti, turizmi, sosyal hayatı deriden etkiledi. En güçlü ekonomiler küçülmeye, daralmaya başladı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında eğitimle ilgili alınana kararlara da yer verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Köy okulları ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretim başlayacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı olursa eğitim öğretime ara verilecek. Bizim için kovid çok tehlikeli. Bizim yavrularımızın kaybına tahammülümüz yok” dedi.