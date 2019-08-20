Köy korucusu öldürülmüş halde bulundu! Ağrı'nın Patnos ilçesinde, geçici köy korusu Mustafa Maral, aracında ölü halde bulundu. Silahla vurulduğu belirlenen Maral, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, geçici köy korucusu Mustafa Maral, aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Patnos- Dedeli yolunda meydana geldi. Park halindeki araçla ilgili ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma, sürücünün silahla vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Yapılan incelemede, sürücünün, Pirömer köyü güvenlik korucusu Mustafa Maral olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Maral'ın cansız bedeni, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güvenlik güçleri, korucu Mustafa Maral'ı öldüren kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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