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Köy kahvaltısına rağbet arttı! Köşe bucak sofracıya döndü

Büyük şehirlerde dışarıda yemek yeme alışkanlığı giderek yaygınlaşırken, özellikle hafta sonları kahvaltı keyfi yapmak isteyenler köy ve yöresel kahvaltı sofralarını tercih ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:20
Köy kahvaltısına rağbet arttı! Köşe bucak sofracıya döndü

Her yörenin kendine has kahvaltı çeşidi ile müşterilerine hizmet sunan kahvaltı salonlarında, o yörenin hamur işinden peynirine kadar çok çeşitli seçenekler tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yöresel mekanlar, markalaşma yolunda da önemli mesafe kat ediyor. ‘Van’, ‘Hatay’, ‘Afyon’ gibi illerin adıyla anılan kahvaltı mekânlarında o yöreye özgü ürünler yoğun rağbet görüyor.

Atronomik fiyatlar

Kahvaltı yapmak isteyenlere üç farklı çeşit sunum yapılıyor. ‘Kahvaltıtabağı’ en ekonomik seçenek olarak sunulurken fiyatı 8-10 liradan başlıyor. ‘Serpme’ ve ‘Açıkbüfe’ kahvaltı mekanlarında ise kişi başı 25 liradan başlayan fiyatlar 70 liraya kadar çıkıyor.

Hafta içi öğlene kadar hizmet veren kahvaltı mekanlarında hafta sonuna göre daha uygun fiyata kahvaltı keyfi yaşamak mümkün. Hafta sonu ‘brunch’larda ise kahvaltılık ürün çeşitleri ile birlikte fiyatlar da artıyor.

Bazı mekanlarda sunuma dahil olmayan yöresel ürünler için ekstra ödeme de talep edilebiliyor. Bu ürünlerin başında ise ‘Bal’ geliyor. ‘Serpme’ veya ‘açıkbüfe’ kahvaltı çeşitleri arasında klasik bal çeşitleri yer alırken, yöresel bal ve peynir çeşitleri için ayrıca ödeme yapmak gerekebiliyor.

Haftasonları ‘Açık büfe’

Günlük kahvaltı tercihlerinde ‘kahvaltıtabağı’ ön plana çıkarken, aile veya grupların tercih ettiği kahvaltı çeşidi ise ‘serpme’ kahvaltı oluyor. Hafta içi her gün saat 09.00-14.00 arasında ‘serpme’ kahvaltı veren mekanlar, Pazar günleri ise yine saat 09.00-14.00 arasında ‘açıkbüfe’ kahvaltı hizmeti sunuyor.

Otantik mekanlar gözde

Pazar günleri aile bireyleri ile birlikte kahvaltı keyfi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettikleri mekânların başında ise manzaralı ve otantik döşenmiş mekânlar geliyor. Ulaşımı kolay olan ve şehir merkezine yakın kırsal alanlar da tercih edilen yerler arasında yer alıyor. Doğa ile iç içe bir mekanda kahvaltı yapmayı tercih eden aileler için buralarda çocukların doğayı yakından tanımaları ve at binmek gibi aktivitelere de yer veriliyor.

Açık kahvaltı mönüsü

Peynir çeşitleri

Beyaz peynir, kaşar peyniri, çeçil peyniri, örgü peynir, burgu peyniri, tulum peyniri, otlu peynir, köy peyniri, dil peyniri

Şarküteri çeşitleri

Dana jambon, tavuk jambon, salam, mantarlı sosis

Zeytin çeşitleri

Siyah zeytin, çizik zeytin, kırma zeytin, baharatlı-biberli zeytin

Reçel çeşitleri

Kaymak, çömlek yoğurt, süzme bal, petekli bal, kakao helva, fıstıklı helva, tahinli helva, tahin pekmezi, üzüm pekmezi, fındık ezmesi, zeytin ezmesi, kakaolu fındık ezmesi, reçel çeşitleri

Kuruyemiş Çeşitleri

Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm

Nesfit çeşitleri

Sütlaç, kabak tatlısı, peynir tatlısı, kek çeşitleri

Salata çeşitleri

Domates, salatalık, roka, lolorosso, maydanoz, dereotu, ezme, acılı ezme, Amerikan salatası, İtalyan salatası, patates salatası, tavuk salatası, pembe sultan, beyaz lahana, yoğurtlu makarna, yumurta salatası, közlenmiş biber salatası, zeytin salatası, yeşil mercimek salatası, kereviz salatası, pancar salatası, haydari, yoğurtlu buğday, acılı zeytin ezme, biber dolma, kuru patlıcan dolma, kuru biber dolma, ketçaplı sosis, yoğurtlu biber kızartması, şakşuka, havuç tarator, domates soslu kabak, semiz otu, yoğurtlu patlıcan, kabak tarator, piyaz, sigara böreği, patates kızartması, kroket, soğan halkası

Sıcak çeşitleri

Haşlanmış yumurta, menemen, salam-sucuk kızartması

Meyve Çeşitleri

Mandalina, elma, armut, muz, kivi,

Ekmek & Börek Çeşitleri

Su böreği, poğaça, simit, ekmek çeşitleri

İçecekler

Siyah çay, bitki çayları, sıkma meyve suları

Serpme kahvaltı mönüsü

Beyaz peynir, kaşar peyniri, çeçil peyniri
Siyah zeytin, yeşil zeytin
Salatalık, domates, yeşillik
Bal (dökme), reçel (dökme), tereyağı (dökme)
Salam, acuka
Sigara böreği, patates kızartması
Menemen veya omlet (sade)
Sınırsız çay


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:20
  1. Van
  2. Hatay
  3. Afyon
  4. Kahvaltı tabağı
  5. Kahvaltı
  6. Kahvaltı mekanları
  7. köy kahvaltısı
  8. kahvaltı yerleri

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