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Köy imamı 2 bin 400 kişilik aşureyi 7 saatte pişirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde her yıl düzenlenen geleneksel aşure etkinliğinde Cami İmamı İsmail Kocabıyık’ın 7 saatte pişirdiği 2 bin 400 kişilik aşure köylülere ve davetlilere ikram edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 12:22
Köy imamı 2 bin 400 kişilik aşureyi 7 saatte pişirdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde her yıl düzenlenen geleneksel aşure etkinliğinde Cami İmamı İsmail Kocabıyık’ın 7 saatte pişirdiği 2 bin 400 kişilik aşure köylülere ve davetlilere ikram edildi.


7 yıldan bu yana Köy Muhtarlığı ve halkın desteğiyle gerçekleştirilen geleneksel aşure tatlısını 6 yıldır pişiren İmamı İsmail Kocabıyık ve eşi, bu yıl da aynı görevi üstlendiler. Eşiyle birlikte sabah namazı sonrası aşure pişirmeye başlayan İmam Kocabıyık, yaklaşık 7 saatin sonunda 2 bin 400 kişilik iki kazan aşure pişirdi.


Gün boyu verdiği emekten dolayı Cami İmamı İsmail Kocabıyık ve eşine teşekkür eden Köy Muhtarı Osman Gündüz, ”Hocamızın pişirdiği aşurenin tadı bir başka oluyor. Kendisinden Allah razı olsun. 7 yıldan beri geleneksel olarak düzenlediğimiz aşure etkinliğine tüm köy halkı para ve aşure malzemesi yardımında bulunmaktadırlar. Pişirilen 2 bin 400 kişilik aşure köy halkına, öğrencilere ve protokol üyeleri ile daire amirlerine dağıtılmıştır. Bu etkinliğe katkıda bulunan başta Cami imamı İsmail Kocabıyık ile eşinin ve köy halkının Allah hayırlarını kabul etsin. Ayrıca davetimize icabet eden Kaymakam Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftüsü Mustafa Arda, Özel İdare Müdürü Mevlüt Erkul, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var ve daire amirlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:22
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