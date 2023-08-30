Köy halkı ayaklandı! 'Artık daha fazla turist istemiyoruz' diyerek tepki gösterdiler

Avrupa'da patlama yapan turist sayısına karşı ayaklanan yerlere bir yenisi daha eklendi.

Avusturya’daki Hallstatt kasabası halkı, artan turist sayısına karşı ayaklandı.

Turist akınına karşı sokağa dökülerek protesto gösterisi düzenleyen Hallstatt sakinleri 700 nüfuslu sakin kasabanın yaz aylarında binlerce turistle dolup taşmasına isyan etti.

Turizm sezonunun yoğun olduğu dönemde, dağlarla çevrili olan, göl manzarası ve eski evleriyle ünlü küçük kasabanın nüfusu 10 bini buluyor. Son yıllarda yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Hallstatt ekonomisi turizm gelirleriyle giderek büyüse de yerel halk bu durumdan hiç memnun değil.

Güney Kore dizisiyle ünlendi

Günlük turist sayısının ve turların sınırlandırılmasını isteyen Hallstatt sakinleri, kasabada bazı dönemlerde yürüyecek yer bile kalmadığını söylüyor.

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Kasabanın 2006’da Güney Kore yapımı bir diziye ev sahipliği yapması, özellikle Asya’dan gelen turist sayısında patlamaya yol açtı. Hatta kasabanın bir benzeri Çin'de inşa edildi.

Halk, mayıs ayında turistlerin selfie çektiği noktalara duvarlar yerleştirmişti ancak tepkiler üzerine bu duvarlar daha sonra kaldırılmıştı. Covid-19 pandemisi öncesinde Hallstatt, bir yılda 1 milyon turistle rekor kırmıştı.

Son dönemde Avrupa’nın birçok ülkesinde turizm patlaması ve artan şikayetler, yerel yönetimleri önlem almaya zorluyor.