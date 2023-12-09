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Siyaset Kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu
Siyaset

Kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-09 11:28:00 -
Kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu

Çankaya Belediyesi’nde 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıkan, kovulduktan sonra “Artık Mustafa Kemal’in memuruyum” diyerek şov yapan ve Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi için de ‘kaçak saray, altından klozet’ yalanını ortaya atan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Gezi’ci Candan, başvurusunu şöyle duyurdu: “Atatürk’ün Partisi CHP’den Cumhuriyet’in kalesi Çankaya’ya ilk kadın ve ilk mimar belediye başkanı olmak için 2014 yılından bu yana onurla taşıdığım Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’ndan ayrıldım. Kamuoyunun, halkın benden istediği aday adaylığını gerçekleştirdim. Şimdi kendimi size emanet ediyorum.”

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Yorumlar

Yav he he

7 yılda 60 gün işe git tıkır tıkır maaş al valla bu iş güzelmiş şimdide belediye başkanı olmak istiyormuşşşşş artık seçilirse kesin görev süresi boyunca en az 10 gün işe gider bu garanti eeee ne de olsa teknik hesabı bilir koooocca mimarlar odası ankara başkanı imiş üstelik kendinide millete emanet etmişşşşş yav gülmekten yazamıyorum sana ilçeyi kim emanet edecek milleyt kafayı mı yediiii

şişlemece iyi olur

Ve seçilirde alın size İzmir alın size Beşiktaş Bakırköy Kadıköy ataşehir ve en hası 30 senedir şişlenip şişlenip zevk duyan şişli
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