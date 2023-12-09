Kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu
Çankaya Belediyesi’nde 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıkan, kovulduktan sonra “Artık Mustafa Kemal’in memuruyum” diyerek şov yapan ve Cumhurbaşkanlığı Küllliyesi için de ‘kaçak saray, altından klozet’ yalanını ortaya atan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kovulduğu belediyeye başkan aday adayı oldu.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Gezi’ci Candan, başvurusunu şöyle duyurdu: “Atatürk’ün Partisi CHP’den Cumhuriyet’in kalesi Çankaya’ya ilk kadın ve ilk mimar belediye başkanı olmak için 2014 yılından bu yana onurla taşıdığım Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı’ndan ayrıldım. Kamuoyunun, halkın benden istediği aday adaylığını gerçekleştirdim. Şimdi kendimi size emanet ediyorum.”