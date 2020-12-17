Kovid’den genç ölümlerin genetik şifreleri çözüldü

Kovid 19 virüsü nedeniyle hiçbir alt hastalığı olmadığı halde yaşamını yitiren genç ve sağlıklı bireylerle ilgili bir bilinmezi Türk bilim insanları çözdü. Pandemi sürecinde en önde mücadele eden bilim insanlarından biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar, Kovid-19 nedeniyle hiçbir kronik rahatsızlığı olmadığı halde genç yaşta hayatını kaybedenlerin genetik yapısıyla ilgili ses getirecek bir çalışmaya imza attı. İmmünoloji alanında en önemli tıbbi gelişme olarak seçilen araştırma ‘Science’ ve ‘Nature’ isimli hakemli dergilerde yayımlandı. Türk bilim adamları, koronavirüs kaynaklı sıra dışı ölümlerin altında, vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I interferon bulunmadığını tespit etti.

Genç ölümlerin altındaki nedeni buldular

Tıp alanında 2020’nin en önemli gelişmelerinin yayınlandığı ve otorite kabul edilen iki dergide göğsümüzü kabartan bir araştırmanın sonuçlarına yer verildi. Dünyanın seçkin üniversitelerinden önemli bilim adamlarının katıldığı ‘Covid İnsan Genetiği Konsorsiyumu’ isimli çalışmadaki Türk ekibin içinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadriye Kart Yaşar ve diğer üyelerin saptadığı bulgular, tıp alanında zirve kabul edilen iki dergide yayımlandı. Science’ ve ‘Nature’ isimli tıp dergilerinde yayımlanan araştırma sonuçları, koronavirüs kaynaklı ölümlerin durdurulabilmesi noktasında devrim niteliğinde bir çalışma olarak görülüyor. Prof. Kart Yaşar’ın da yer aldığı ekibin çalışması, ‘İmmünoloji’ alanında en önemli gelişme olarak seçildi. Prof. Kart Yaşar ve ekip, çalışma sonucunda hastalığı ağır geçirenlerde vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip I interferon bulunmadığı tespit etti. Böylece hayatı tehdit eden ağır Kovid-19 hastalığının genetik ve immünolojik nedenleri keşfedilmiş oldu.

İlerleyen dönemlere ışık tutacak

Tüm dünyanın dikkatini çeken araştırma büyük bir heyecana da vesile oldu. Konu hakkında Akit’e konuşan Prof. Kart Yaşar, “COVID-19 salgının başından itibaren bazı genç hastaların, altta yatan herhangi bir hastalıkları olmamasına rağmen COVID-19 enfeksiyonunu çok ağır geçiriyordu. Yoğun bakıma alındılar hatta bazıları tüm çabalara rağmen kaybedildiler. Bu durumun en önemli sebeplerinden biri olan COVID-19’a genetik yatkınlığı ortaya koyan bu bilimsel çalışma, ilerleyen dönemler için ışık olacaktır. Devrim niteliğinde bu çalışmayı yürütmekten gurur duyuyoruz” dedi. Bu tür çalışmaların Kovid-19’la mücadelede yol gösterici olduğu ve belirsizliği ortadan kaldırdığını kaydeden Kart Yaşar, “Bu bilimsel çalışmada Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tayfun Özçelik hocamız ile beraber yer aldık. Bu tür güzel haberler Türk bilim insanları olarak şevkimizi ve azmimizi artırmaktadır” şeklinde konuştu. Öte yandan, ana ekibin klinisyenleri arasında Prof. Dr. Nevin Hatipoğlu, Dr. Sevtap Şenoğlu ve Dr. Şemsi Nur Karabela yer aldı.