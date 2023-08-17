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Sağlık Kovid-19'un yeni varyantı Güney Afrika'da tespit edildi
Sağlık

Kovid-19'un yeni varyantı Güney Afrika'da tespit edildi

Yeniakit Publisher
2023-08-17 03:47:00 -
Kovid-19'un yeni varyantı Güney Afrika'da tespit edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris (EG.5.1) vakası tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Eris'in ilk vakasının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrikalılar Kovid-19'a karşı aşı olmaya çağrıldı.

Eris varyantı

DSÖ, 9 Ağustos'ta Eris varyantına ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Mevcut kanıtlara dayanarak Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Kovid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirilmişti.

Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği de kaydedilmişti.
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Kaynak: AA

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