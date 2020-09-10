  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak
Aktüel

Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak

Ana teması "Kovid-19 Pandemisinden Sonra Sanayinin Görünümü ve Politikalar" olarak belirlenen Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları Konferansı'nda, salgının dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, ulusal ve bölgesel sanayi politikalarının rolü, sanayi politikaları ve kümelenme politikaları gibi yeni yaklaşımlar değerlendirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:15:43 -
Kovid-19'un sanayiye etkisi uluslararası etkinlikle masaya yatırılacak

ANKARA (AA) - OSTİM Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yamaguchi Üniversitesi ve Ulusal San Martin Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) Konferansı, 13-15 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, konferans, OSTİM Teknik Üniversitesi yerleşkesinde ve online platform üzerinden gerçekleştirilecek.

Çeşitli oturumlar ve akademik makale sunumlarının yer alacağı organizasyonun ana teması "Kovid-19 Pandemisinden Sonra Sanayinin Görünümü ve Politikalar" olarak belirlendi. Alt temalar arasında Kovid-19'un dünya ekonomisi üzerindeki etkisi, ulusal ve bölgesel sanayi politikalarının rolü, girişimcilik, yenilikçilik ve sanayi politikaları alanlarında akademisyenler ve iş insanlarının gerçek hayattaki deneyimlerini sunması, ekonomik kalkınmaya yönelik fiziki altyapı planlaması, sanayi politikaları ve kümelenme politikaları gibi yeni yaklaşımların değerlendirilmesi olacak.

- Dünyanın önde gelen uzmanları yer alacak

Planlamaya göre, SEPIP 2020 Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin açılış konuşmasıyla başlayacak, profesyonel iş insanlarının ve akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı oturumlar ve akademik sunumlarla devam edecek.

Konuşmacılar arasında Parma Üniversitesinden Prof. Dr. Franco Mosconi, Ulusal San Martin Üniversitesinden Prof. Dr. Gabriel Bezchinsky ve Prof. Dr. Guillermo Rozenwurcel, Chicago Üniversitesinden Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, Christopher Newport Üniversitesinden Prof. Dr. Travis Taylor gibi önde gelen iktisatçılar ile IBM CTO'su Dr. Ben Amaba, Stanley Black&Decker Direktörü Eren Yılmaz gibi iş dünyasından profesyonel isimler yer alacak.

SEPIP 2020 Konferans programı ve konferansına ilişkin detaylı bilgiye "sepip.org" ve "sepip2020.ostimteknik.edu.tr" adreslerinden ulaşılabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'
Dünya

Komşuda Türk bayrağı gerginliği! 'O bayrağa dokunursan seni vururum'

Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde asılı olan Türk bayrağını indirmeye çalışan bir kişi başka bir Azerbaycan vatandaşı tarafından sert tepkiyle..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan şoke eden açıklama: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var

Cübbeli Ahmet Hoca Efendi katıldığı televizyon programında, terör sevici HDP'nin 10 tarikatla bağlantısının olduğunu söyledi.
Emin Çölaşan Sözcü müdavimi FETÖ'cüden aldığı cevapla yıkıldı
Gündem

Emin Çölaşan Sözcü müdavimi FETÖ'cüden aldığı cevapla yıkıldı

Sözcü'de köşe karalayan Emin Çölaşan, 2 Eylül'de yazdığı cezaevlerindeki sözde kötü beslenme yazısı sonrası FETÖ'den cezaevinde bulunan bir ..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı