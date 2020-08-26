  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kovid-19'un gözdeki belirtilerine dikkat!
Sağlık

Kovid-19'un gözdeki belirtilerine dikkat!

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, göz sağlığı ve koronavirüsün gözlere etkisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 17:46:00 -
Kovid-19'un gözdeki belirtilerine dikkat!

Yaz aylarında polenli, tozlu, sıcak ve kuru havalardan veya havuzlardan göz enfeksiyonr riski artış gösterdi. 

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüs göz tulumuna da neden oluyor"

 

"Yeni koronavirüs solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabiliyor ve hatta ilk bulgular gözde olabiliyor" diyen Mumcu, gözde çapaklanma, yaşarma, ışığa karşı hassasiyet, kaşıntı, yanma, batma ve kızarıklık gibi sağlık sorunlarında koronavirüs belirtisi olabileceğini de dile getirdi.

Yaz aylarında özellikle konjonktivit ve göz nezlesi daha sık görülürken halk arasında ‘gözde büyüyen et oluşumu’ olarak bilinen “pterjium” da güneşle beraber büyürken, güneş ışığı katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumuna da neden olabiliyor. 

Koronavirüs pandemisi döneminde otel ve toplu kullanım alanlarının göz hastalıkları açısından daha fazla risk taşıdığına dikkat çeken Mumcu, "Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır." dedi.

Gözünüzde bu belirtiler varsa dikkat!

Kovid-19'un solunum sistemlerinin yanında göz tulumu da yapabildiğini ifade eden Mumcu, virüsün yetersiz hijyen, göze damlacık ve ellerimizle bulaşabildiğini kaydetti.

"Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor" diyen Mumcu, "Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirüs akla getirilmeli." uyarısında bulundu.

Göz sağlığı için 7 etkili önlem!

- Kontakst lenste mutlaka hijyene dikkat edilmeli.

- Yüzücü gözlüğü olmadan havuza girilmemelidir.

- Klimanın neden olduğu göz kuruluğuna ve oda ısısına dikkat edilmeli.

- Kalabalık ortamlara girilmemeli.

- Havuza ya da denize kesinlikle kontakt lens ile girmeyin.

- Ellerinizi gözünüze sürmekten kaçının, kişisel hijyen malzemelerinizi kimseyle paylaşmayın.

- Güneş gözlüğünü kesinlikle yüzde 100 UV koruma sertifikalı alın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'
Gündem

İstifanın arkasından flaş iddia: 'Fatih Portakal Cumhurbaşkanı adayı olacak'

Yalan haber merkezi FOX TV’nin Ana Haber spikeri Fatih Portakal’ın istifasının ardından çok sayıda iddia gündeme getirildi. Kulisler dillend..
İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Siyaset

İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek

Gazeteci Turgay Güler bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifa edeceğini yazdı. Güler "Yazın bir köşeye İmamoğlu yakı..
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı