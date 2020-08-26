Kovid-19'un gözdeki belirtilerine dikkat!

Yaz aylarında polenli, tozlu, sıcak ve kuru havalardan veya havuzlardan göz enfeksiyonr riski artış gösterdi.

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Uğur Yılmaz Mumcu, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Koronavirüs göz tulumuna da neden oluyor"

"Yeni koronavirüs solunum sisteminin yanı sıra göz tutulumu yapabiliyor ve hatta ilk bulgular gözde olabiliyor" diyen Mumcu, gözde çapaklanma, yaşarma, ışığa karşı hassasiyet, kaşıntı, yanma, batma ve kızarıklık gibi sağlık sorunlarında koronavirüs belirtisi olabileceğini de dile getirdi.

Yaz aylarında özellikle konjonktivit ve göz nezlesi daha sık görülürken halk arasında ‘gözde büyüyen et oluşumu’ olarak bilinen “pterjium” da güneşle beraber büyürken, güneş ışığı katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumuna da neden olabiliyor.

Koronavirüs pandemisi döneminde otel ve toplu kullanım alanlarının göz hastalıkları açısından daha fazla risk taşıdığına dikkat çeken Mumcu, "Bu virüsü taşıyan kişilerin göz ve solunum yollarındaki salgıları bulaşmaya ve hastalığın yayılmasına sebep olmaktadır." dedi.

Gözünüzde bu belirtiler varsa dikkat!

Kovid-19'un solunum sistemlerinin yanında göz tulumu da yapabildiğini ifade eden Mumcu, virüsün yetersiz hijyen, göze damlacık ve ellerimizle bulaşabildiğini kaydetti.

"Diğer viral kırmızı göz hastalıklarında olduğu gibi yeni koronavirüs belirtileri arasında da gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bulgular ortaya çıkabiliyor" diyen Mumcu, "Göz doktoruna konjonktivit ile başvuran hastada ateş, solunum yolu tutulumu bulguları varsa ve öksürük, solunum güçlüğü de eşlik ediyorsa koronavirüs akla getirilmeli." uyarısında bulundu.

Göz sağlığı için 7 etkili önlem!

- Kontakst lenste mutlaka hijyene dikkat edilmeli.

- Yüzücü gözlüğü olmadan havuza girilmemelidir.

- Klimanın neden olduğu göz kuruluğuna ve oda ısısına dikkat edilmeli.

- Kalabalık ortamlara girilmemeli.

- Havuza ya da denize kesinlikle kontakt lens ile girmeyin.

- Ellerinizi gözünüze sürmekten kaçının, kişisel hijyen malzemelerinizi kimseyle paylaşmayın.

- Güneş gözlüğünü kesinlikle yüzde 100 UV koruma sertifikalı alın.