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Aktüel Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok
Aktüel

Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:30:54 -
Kovid-19'un daha bulaşıcı olmasına yol açan bir mutasyona dair kanıt yok

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı olmasına neden olan bir mutasyonu barındığına dair kanıt elde edilmediği bildirildi.

New Atlas sitesinin haberine göre, Londra Üniversitesi Akademisinden bir grup genetik bilimcinin yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Kovid-19'un, yıl başından beri genomunun takibinden bu yana sadece ılımlı genetik çeşitlilik elde edildiğini ortaya koyan araştırmada, 99 ülkeden 40 binden fazla kişiden alınan küresel virüs genom veri kümesi incelendi.

Bilim insanları, 12 bin 706 eşsiz genom mutasyonu tespit ederken, en az üç durumda bağımsız ortaya çıkan 185 özel mutasyona odaklandı.

Virüsün evrim ağacı modelini çıkaran uzmanlar, tekrarlayan 185 mutasyonun herhangi birine, yakından bağlantılı diğer virüs varyasyonlarıyla kıyaslandığında çok rastlanıp rastlanmadığını inceledi.

Bilim insanları, herhangi bir mutasyonun daha bulaşıcı olduğuna dair bir bulguya rastlamadı.

Tekrarlayan bağımsız mutasyonlar, aynı mutasyonlar sıklıkla ortaya çıkarsa, uyumsal baskının neticesine işaret edeceklerinden önemli olarak nitelendiriliyor.

Uzmanlar ayrıca Kovid-19 tekrarlayan bağımsız mutasyonlarının büyük bölümüne, konakçının doğal bağışıklığının sebep olduğu varsayımında bulundu.

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