  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar görevine döndü
Aktüel

Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar görevine döndü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:35:38 -
Kovid-19'u yenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar görevine döndü

MALATYA (AA) - Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi ve karantina sürecinin ardından görevine başladı.

Yeşilyurt Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar'ı tedavisinin ardından hizmet binası önünde personel çiçekle karşıladı.

Çınar, süreçte kendisini arayan ve mesaj atan vatandaş ile personele teşekkür etti.

Tekrar göreve başladığını belirten Çınar, şöyle devam etti:

"Ülke, Malatya ve Yeşilyurt için hizmetlerimize yeniden başladık. Aile olarak bu süre zarfında çok zor günlerden geçip, sıkıntılı bir süreç yaşadık. Doktorlarımızın tavsiyelerini harfiyen yerine getirip ilaçlarımızı zamanında kullandık, beslenmemize dikkat ettik. Allah'a hamdolsun pazartesi günü yaptırdığımız testlerimiz negatif çıktı, bugün de yeniden göreve dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

Çınar, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunarak, "Rabb'im tüm insanlığı bu hastalıktan korusun. Dünyanın neresinde olursa olsun bu hastalıktan muzdarip herkesin Cenabıallah yardımcısı olsun. Şunu unutmayalım, koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap
Gündem

Gelecek Partisi'nden Selahattin Demirtaş'ın çağrısına cevap

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı "Demokr..
İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı
Dünya

İsrailli araştırma şirketinden ilginç Türkiye iddiası! Sisi’nin uykuları kaçtı

İsrail menşeli bir araştırma şirketi, Türkiye'nin üç cepheden Mısır'ı kuşatmaya çalıştığını öne sürdü.
Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi
Gündem

Akit Tv çakma stratejiste hakettiği şamarı geciktirmedi

İmam hatipliler hakkında skandal açıklamalarda bulunan Erol Mütercimler'e Akit Tv'den ders niteliğinde bir cevap geldi.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı