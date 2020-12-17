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Spor Kovid-19'u yenen Düzcesporlu futbolcu, yönetici ve antrenörler immün plazma bağışında bulundu
Spor

Kovid-19'u yenen Düzcesporlu futbolcu, yönetici ve antrenörler immün plazma bağışında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:22:57 -
Kovid-19'u yenen Düzcesporlu futbolcu, yönetici ve antrenörler immün plazma bağışında bulundu

DÜZCE (AA) - Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatarak sağlıklarına kavuşan Düzcesporlu 28 futbolcu, kulüp başkanı, 3 yönetici ve teknik kadrodan bir antrenör, immün plazma bağışında bulundu.

Düzcespor Kulübü Başkanı Gökhan Kapoğlu, futbolcu ve yöneticiler, immün plazma bağışında bulunmak üzere Cevdet Komit Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne geldi.

Kapoğlu, basın mensuplarına, Düzcespor camiasından kendisi ile birlikte 3 yönetici arkadaşı, 28 futbolcu ve teknik heyetten 1 antrenörün Kovid-19'a yakalandığını söyledi.

Tedavi sürecinin ardından sağlıklarına kavuştuklarını belirten Kapoğlu, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. İnsanlara faydalı oluruz, bir hayat kurtarırız inşallah." diye konuştu.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın ise duyarlı davranışlarından dolayı Düzcespor camiasına teşekkür etti.

Düzcesporlu futbolcu Semih Gacarlar da takım arkadaşlarıyla zor bir Kovid-19 süreci geçirdiklerini anlattı.

Semih Gacarlar, hiç düşünmeden immün plazma bağışında bulunmak istediklerini belirterek, "Hastalığı ağır atlattım. Herkes bu konuda elinden geldiği kadar yardım etsin çünkü gerçekten çok zor bir hastalık." ifadelerini kullandı.

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