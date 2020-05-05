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Kovid-19'u yenen doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi

Dr. Aydın Kayır, çalıştığı Silivri Devlet Hastanesideki 23 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:18:41 -
Kovid-19'u yenen doktor, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi

İSTANBUL (AA) - Silivri Devlet Hastanesi hekimlerinden 67 yaşındaki Uzm. Dr. Aydın Kayır, Kovid-19 tedavisinin ardından meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Aydın Kayır'a 13 Nisan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu. Silivri Devlet Hastanesi'nde 23 gün süren tedavinin ardından iyileşen Kayır'ı evine, meslektaşları uğurladı.

Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Kayır, "Hastaneye yattığım 13 Nisan'dan itibaren çalışma arkadaşlarım bana moral ve motivasyon verdi. Herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Kayır'ın 14 günlük karantina süresinin ardından görevine devam edeceği öğrenildi.

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