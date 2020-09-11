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Aktüel Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922, Meksika'da 554 kişi öldü
Aktüel

Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922, Meksika'da 554 kişi öldü

Hindistan'da son 24 saate tespit edilen 96 bin 551 yeni vaka, "dünyada tek ülkede kaydedilen en yüksek günlük artış" oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-11 08:51:47 -
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922, Meksika'da 554 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922, Meksika'da 554 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1209 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 76 bin 271'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 96 bin 551 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, bu şimdiye dek Hindistan'da kaydedilen en yüksek artış ve "dünyada bir günde tek ülkede kaydedilen en yüksek vaka sayısı" oldu.

Eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 562 bin 415'e çıktı.

Nüfusu 1,3 milyarı aşan Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 3 milyon 542 bin 663 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

- Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 922 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 129 bin 575’e, vaka sayısı da 40 bin 431 artarak 4 milyon 239 bin 763’e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 497 bin 337 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla vakanın görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 554 artarak 69 bin 649'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 857 artışla 652 bin 364'e çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 458 bin 850 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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