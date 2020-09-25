Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1141, Brezilya'da 831, Meksika'da 490 kişi öldü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 92 bin 290'a yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 52 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 818 bin 571'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'üncü sırada yer alıyor.

- Brezilya

Dünyada en çok Kovid-19 vakasının görüldüğü üçüncü ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 831 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 831 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 139 bin 808’e, vaka sayısı da 32 bin 817 artarak 4 milyon 657 bin 702’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 958 bin 240 vaka ve 34 bin 677 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 23 bin 789 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 490 artarak 75 bin 439'a ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 408 artışla 715 bin 457'ye çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 514 bin 760 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.